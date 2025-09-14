MJF apareció en MLW Fightland 2025

Se ha empeñado MJF en aguarle la luna de miel a su esposa Alicia Tout. El «Better Than You» lleva sin competir desde Forbidden Door 2025, pero no deja de formar parte de la programación de AEW. Y tampoco de la de MLW.

Anoche, durante el evento Fightland 2025 de la promotora fundada por Court Bauer, MJF se dejó ver en un segmento entre bastidores donde instó a Alex Hammerstone a reencontrarse a sí mismo mediante el odio, recordando tiempos pretéritos de ambos como integrantes de Dynasty. Una charla que pareció funcionar, pues seguidamente Hammerstone se convenció de que sus mejores días estaban por llegar.

Ahora que MJF carece de facción alguna, tal vez este suponga el primer indicio del regreso de Dynasty, aunque desconocemos si AEW guarda interés hacia Hammerstone, de quien se dijo meses atrás, cuando volvió a MLW, que carecía de contrato con esta empresa.

► Resultados MLW Fightland 2025

He aquí todo lo sucedido en MLW Fightland 2025, celebrado desde el NYTEX Sports Centre de North Richland Hills (Texas, EEUU).

