MJF: “Quiero ser de los grandes luchadores-actores»

MJF habla antes de Forbidden Door sobre «Hangman» Adam Page, el Campeonato Mundial AEW, su futuro como All Elite, su paso por CMLL y sus planes en Hollywood. Todo ello en una reciente entrevista con Haley Miller de VICE.

► En palabras de MJF

Has sido Campeón Mundial de AEW antes, el reinado más largo hasta ahora. Con todo el talento que hay actualmente en la división masculina, ¿qué significa para ti tener otra oportunidad, considerando lo competitiva que está? “Mira, creo que la razón por la que All Elite Wrestling es tan emocionante ahora mismo… bueno, es mayormente por mí, seamos honestos, además del dolor de espalda que tengo de cargar la empresa. Pero tienes a mí, al vaquero, a Swerve [Strickland], a [Will] Ospreay, a Kenny [Omega], a [Jon] Moxley y a Kyle Fletcher. Es una mezcla insana de talentos generacionales del presente. El producto nunca ha estado más caliente. Nunca ha estado más caliente porque nunca ha sido tan competitivo, tan joven, tan fresco. ¿Cómo se siente? Se siente correcto. Siento que esta es la razón por la que Dios me puso en esta tierra: para demostrar que soy el mejor luchador sobre la faz de la Tierra. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que en la empresa donde luchan los mejores?” La división también acaba de ganar una nueva estrella en Ace Austin. Fue muy importante en TNA. ¿Alguna opinión sobre él? “Mira, tenemos muchos tipos lindos que usan trusas y hacen volteretas. No me preocupo demasiado por Ace Austin. He escuchado que es talentoso. Simplemente no es lo mío.”

Hablemos de tu rival en Forbidden Door, Hangman Adam Page. Han tenido una rivalidad intermitente desde que empezó AEW. La gente lo llama el personaje principal de la empresa. Tú eres parte fundamental desde el inicio, ¿sientes que te han dejado de lado? “No, porque siendo realistas, los únicos dos pilares que la gente genuinamente consideró pilares fueron yo y Darby [Allin]. En los primeros días no tenía mucho con qué trabajar, ¿me entiendes? Ahora sí lo tengo. Sammy Guevara es sólido, aunque muy tonto. No me siento dejado de lado porque el nuevo término para mí es que soy el ‘antagonista principal’. Aunque no estoy de acuerdo, es lo que los fans piensan de mí. Son desinformados, poco educados. Pero concuerdo en que, desde 2019, los dos grandes nombres creados en casa son el vaquero y yo. Se niegan a decir que soy el mejor, aunque nadie habla mejor que yo. Nadie genera más emoción, más intriga, más audiencia. Nadie lucha mejor que yo. Nadie tiene mejor música de entrada que yo. La lista sigue. Pero como me odian tanto, esta es la única forma en la que pueden darme crédito. ¿Quieren que sea el antagonista? ¿El villano? Perfecto, no hay problema.”

En Dynamite te vimos amenazar con prender fuego a Mark Briscoe. Hangman tiene un pasado oscuro con el fuego, él sí incendió la casa de Swerve. ¿No crees que es arriesgado ir “fuego contra fuego” con él? “Tienes que entender mi punto. Ese tipo no solo amenazó, él sí quemó la casa de Swerve. Y aquí estoy yo, MJF, y este vaquero idiota es grosero conmigo, me hace decir algo enojado y me convence de ejecutar mi contrato. Lo cual fue de mala educación, por cierto. Todo lo que hice fue amenazar con prender fuego a Mark Briscoe. ¿Lo hice? No. Porque no soy una mala persona como Hangman Adam Page. Yo no soy un pirómano, como Hangman Adam Page. Solo intento mostrarle a todos que su héroe no es tan bueno como creen. Además, ya no tengo problemas con Briscoe: lo vencí limpiamente en el ring en Dynamite. Briscoe fue solo una pieza de ajedrez. Porque los vaqueros juegan damas… pero MJF, el tipo de traje y corbata, juega ajedrez.” Has aparecido en The Iron Claw y en Happy Gilmore 2 con Adam Sandler. ¿Tienes un proyecto soñado o alguien con quien quisieras trabajar en cine? “Lo he dicho antes: quiero estar en el Monte Rushmore de luchadores profesionales convertidos en actores. Si tengo la oportunidad de trabajar con alguno de los tres dioses — Bautista, Cena o The Rock — sería muy feliz. Fuera de eso, mi sueño sería formar parte de una franquicia de superhéroes. Crecí yendo al cine, y esas eran las películas que me hacían salir de casa.”

