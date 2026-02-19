MJF: «AEW es mejor sin los niños problemas»

Sin duda alguna, CM Punk terminó siendo un dolor de cabeza para AEW, por sus problemas personales, que lo llevaron a tener peleas reales tras bambalinas con Matt Jackson, Nick Jackson, Kenny Omega y la última, la que generó su despido, con «Jungle» Jack Perry.

► MJF se burla de CM Punk y «los chicos problemáticos» en AEW

Aunque CM Punk volvió a la lucha libre gracias a AEW, y AEW recibió un gran impulso en ratings gracias a CM Punk, la relación terminó mal.

Muchos fans critican a CM Punk por su ego y su actitud, y otros lo felicitan por defender sus intereses y creencias. Sin embargo, hay alguien que considera que la salida de CM Punk terminó siendo benéfica para AEW.

Se trata del actual Campeón Mundial de Peso Completo AEW, MJF, quien en entrevista con el prestigioso diario The New York Post, dijo que AEW estaba mejor sin «los niños problema», y aunque no nombró a CM Punk directamente, todos saben que se refería a CM Punk… aunque otros añaden que a Punk y también a Cody Rhodes. Estas fueron sus interesantes palabras:

“Esta versión del vestidor de AEW es la mejor que ha existido, y creo que los ‘niños problemáticos’ de la empresa ya encontraron la salida.

«Para decirlo suavemente, no tengo que dar nombres, no es necesario, pero los problemáticos suelen encontrar la manera de salir por la puerta.

«Y algunos de esos problemáticos, en mi opinión, pensaban que estaban dando un paso hacia adelante cuando en realidad solo estaban dando un paso lateral o hacia atrás. Ahora todos nos estamos empujando mutuamente para ser la mejor versión posible de nosotros mismos.

«Yo estoy presionando a Swerve Strickland, Swerve está presionando a «Hangman» Adam Page, Hangman está presionando a Kenny Omega, Kenny está presionando a Kyle Fletcher, Fletcher está presionando a Will Ospreay, y así sucesivamente. Es un efecto dominó.

«Y por eso nuestro show es tan increíble ahora mismo. Todos estamos pisándonos los talones. Todos queremos el lugar. Todos queremos el campeonato. Y para rematar, a todos nos importa profundamente All Elite Wrestling”.