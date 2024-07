MJF: «AEW es aburrida sin MJF»

Es innegable lo que «The Salt of the Earth» MJF pone sobre la mesa en AEW. El Campeón Internacional es -si no la número uno- una de las atracciones principales. Tampoco se puede pasar por alto que se le extrañó durante los meses que estuvo lejos de la programación después de perder el Campeonato Mundial a finales de 2023. Hoy, Maxwell Jacob Friedman va camino de defender el título ante Templario en el CMLL así como (si lo retiene ante el oriundo de Calpulalpan, Tlaxcala) de hacer lo propio en All In tras haberlo ganado en un combate espectacular con Will Ospreay en Dynamite.

► «AEW es aburrida sin MJF»

«He estado llevando esta compañía en mis hombros durante cinco años», dice el siempre polémico a Justin Barrasso de Sports Illustrated. «La gente necesita a MJF. Es así de simple. Esta compañía necesita a MJF. Afortunadamente, me tienen a mí. ¿Qué es esta compañía sin MJF? Es aburrida. Esta es la vez que más se ha hablado de mi compañía en meses. Agradezcanme después. Si no van a darme el reconocimiento que merezco ahora, tendrán que hacerlo cuando todo haya terminado».

«Soy el hombre más interesante en la lucha libre profesional. He sido así desde que me puse un par de botas. Hay dos tipos de personas: los que admiten que probablemente soy el paquete completo más grande en la historia de este deporte, y luego están las personas que quieren pretender que saben más. No admitirán lo que está justo frente a ellos. Durante años, la gente decía que John Cena no era el GOAT. Decían que Randy Orton era aburrido. Esas personas realmente existen en el mundo. Esos son el tipo de personas que ven mediocridad cuando se miran al espejo, y pueden citarme en eso.»

