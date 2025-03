MJF: «AEW crece por mí, Tony Khan es un idiota»

MJF presume. Da igual cuando lean esto.

Podríamos dejarlo ahí. Pero sigamos porque, guste más o menos, a «The Salt of The Earth» hay que escucharlo. O leerlo.

En esta ocasión, habla en SI Media acerca del crecimiento actual de AEW debido al buen contenido (él) que ofrecen.

► El crecimiento de AEW

«AEW, lenta pero segura, está creciendo de nuevo, porque en este momento estamos ofreciendo contenido indudablemente grandioso. Y ese gran contenido soy yo. No tiene nada que ver con Tony Khan, ese tipo es un maldito idiota. Tiene todo que ver conmigo. Tú sintonizas para verme a mí. Estoy de vuelta, he estado de vuelta, soy interesante y siempre lo he sido. Estamos en racha en este momento, y la gente está muy interesada en verme a mí y a Hangman enfrentarnos.»

Así mismo, habla sobre cómo de saludable está su hombro y lo en forma que está en comparación con los demás All Elite:

«Sí, estuve fuera. Me lastimé el hombro. ¿Me operé el hombro? No soy… ¿cómo se dice cuando alguien pregunta sobre temas médicos? Por cuestiones de la ley HIPAA, realmente no deberías hacerme preguntas como esa. Mi hombro se siente genial. Como puedes ver, cuando me quito la camisa, soy el luchador profesional con mejor físico en mi empresa. No es que eso sea muy difícil. También diría que soy fácilmente uno de los cinco luchadores más en forma de toda la industria.» Cuando le preguntaron por qué no podía revelar si se había operado el hombro, MJF respondió: «No eres muy listo. No es que haya un secreto. Mi hombro está bien ahora. Se siente bien.»