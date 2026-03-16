MJF vence a Adam Page y retiene el Campeonato AEW

La rivalidad entre MJF y Hangman Adam Page llegó a su punto más violento en un Texas Death Match por el Campeonato Mundial de AEW.

Cansado de las provocaciones del campeón, Page buscó darle una lección definitiva. El propio “Hangman” elevó las apuestas al asegurar que, si perdía, no volvería a luchar por el Campeonato Mundial de AEW durante el resto de su carrera.

El combate comenzó de forma caótica cuando MJF intentó esconderse detrás del árbitro y escapar entre el público. Page lo persiguió por las gradas hasta alcanzarlo y golpearlo antes de devolver la acción al ring.

Hangman llevó la brutalidad al extremo al utilizar una ventana de vidrio dentro del cuadrilátero. Aunque MJF la rompió para evitar usarla, Page terminó aplicándole un body slam sobre los cristales.

La violencia continuó con ataques cada vez más salvajes. Page utilizó alambre para castigar el rostro del campeón, mientras que MJF respondió atacando con un fragmento de vidrio e incluso clavando una jeringa en la boca de su rival.

Ambos luchadores utilizaron mesas, sillas con alambre y todo tipo de objetos. Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Page ejecutó un Deadeye desde el borde del ring sobre una mesa en ringside.

► Momento clave

La batalla se trasladó también a la rampa de entrada, donde Hangman destrozó tubos de luz sobre la espalda y la cabeza del campeón antes de clavarle pinchos de madera y conectar un devastador Buckshot Lariat. Sin embargo, MJF logró levantarse antes de la cuenta de diez.

En los instantes finales, Page sacó una cadena con correas al estilo Dog Collar Match y ató a MJF para seguir castigándolo. La lucha continuó sobre el escenario, donde ambos incluso cayeron sobre equipo eléctrico provocando explosiones.

De regreso en el ring, Page intentó cerrar el combate con otro Buckshot Lariat, pero MJF reaccionó para derribalo y dejarlo colgando de la cadena. El campeón atrapó a Page con la cadena y lo dejó colgado fuera del ring, provocando que quedara inconsciente y no pudiera levantarse antes de la cuenta de diez.

MJF BEATS HANGMAN. HANGMAN ADAM PAGE CAN NEVER CHALLENGE FOR THE AEW WORLD CHAMPIONSHIP EVER AGAIN. WHAT. THE FUCK. DID I JUST WATCH.#AEWRevolution pic.twitter.com/Xw15vTBR1X — FaysalTheGoat⚡️ (@GoatedFaysal) March 16, 2026

► ¿Qué pasará ahora?

Con la derrota, Hangman Adam Page cumplirá su palabra y no podrá volver a luchar por el Campeonato Mundial de AEW. Mientras que MJF tendrá que esperar un nuevo retador.