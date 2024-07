MJF: «¿Adam Cole no está muerto? Nunca volverá»

Ya han pasado dos meses pero la verdad es que no ha habido novedades desde entonces. Esto decía Tony Khan de Adam Cole en mayo:

«Él no está al 100% pero está mejorando cada vez más. Creo que eso es una gran noticia para AEW. Amamos a Adam Cole y los fanáticos aman a Adam Cole. Ha sido una gran parte de la compañía durante casi tres años de nuestro viaje de cinco años. Es increíble pensar que Adam Cole, hace un año en este momento, realmente sentía que estaba llegando a la cima del mundo de la lucha libre. Me encantaría que Adam Cole volviera al ring y trabaja muy duro en su rehabilitación. Realmente quiere volver al ring. Creo que eso sería algo grandioso para AEW».

Embed from Getty Images

► MJF de Adam Cole

«The Panama City Playboy», líder de la facción The Undisputed Kingdom, tuvo un fantástico 2023 al lado de MJF, con el que tuvo todo un bromance durante el cual fueron grandes amigos pero también oponentes por el Campeonato Mundial de AEW. Podría pensarse que cuando Adam Cole vuelva estará buscando luchar contra el «Better Than You».

Aunque en estos momentos ambos serían heels por lo que probablemente no suceda. Dicho esto, recientemente le preguntaron al Campeón Americano (tiró el Campeonato Intercontinental a la basura, recogiéndolo posteriormente Will Ospreay) acerca de su ex amigo, quien lo traicionó revelándose como «The Devil»:

«¿No está muerto? ¿No lo dejé fuera de combate? Le rompí las costillas y luego la columna. Quiero decir, fue bastante claro. Nunca volverá a la lucha libre, y creo que todos estamos de acuerdo. Es un mal tipo, no una buena persona. Si alguien está molesto por cómo estoy actuando, que hable con Cole porque no es culpa mía», dijo el malvado a The Wrestling Classic.

Embed from Getty Images

¿Qué piensas del actual MJF? ¿Qué te gustaría que haga Adam Cole cuando vuelva?

Embed from Getty Images