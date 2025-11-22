Miyu Yamashita y Dani Luna se robaron los focos en wXw

Aunque presentara una revancha entre Peter Tihanyi y 1 Called Manders con el máximo título de la promotora en liza o a Leon Slater de regreso bajo sus focos, wXw había promocionado para su show de ayer un duelo entre Miyu Yamashita y Dani Luna por encima del resto de luchas. Y el bombo estaba justificado.

Aparte de tratarse de un emparejamiento inédito hasta entonces (y el debut para Luna con wXw), hablamos de dos de las mejores competidoras del mundo, sin cortapisas; grandes representantes de las escenas que hoy día aglutinan la mejor lucha libre femenil, la nipona y la británica. No hacía falta construcción alguna ni promos al respecto. El combate se vendía solo.

Y sin ser el estelar de esta parada de wXw en Hamburgo como parte de su gira de aniversario, Yamashita y Luna ejercieron de «show stealers», dejando el mejor encuentro de la velada. Un choque de poder a poder donde la «Momoiro Striker» impuso su dominio a base de golpeo y golpeo y golpeo y golpeo… incluyendo algún que otro Lariat, especialidad de Luna. El limitado espacio alrededor del ring tampoco fue problema, pues pudieron incluso «brawlear» allí, con una tremenda patada en carrera de Yamashita que lanzó a Luna varias filas de sillas adentro.

Pero finalmente, Luna y su resiliencia sobrevivieron a Yamashita. In extremis, cuando parecía rendirse vía Mataleón, la Knockout cargó a su rival en hombros y la dispuso para su Luna Landing y la cuenta de tres. Un seguidor quiso recordarlo con camiseta ad hoc: «Dani Luna Doesn’t Die». Eso sí, Yamashita pareció sugerirle una revancha antes de volver a vestidores y mostrarle sus respetos.

Hoy, wXw presenta nuevo show desde el mismo escenario, y tanto Yamashita como Luna están programadas. La primera se medirá a Ahura, mientras la segunda enfrentará a Jane Nero.

► Resultados wXw 25th Anniversary Tour: Hamburg

He aquí los resultados de la función celebrada anoche desde el Markthalle de Hamburgo (Alemania), que pudo seguirse en TrillerTV y en el canal de YouTube de wXw (bajo suscripción de pago).

Leon Slater derrotó a Dieter Schwartz . Buen «opener», donde principalmente Schwartz salió beneficiado por poner en apuros al Campeón de la División X de TNA.

. Buen «opener», donde principalmente Schwartz salió beneficiado por poner en apuros al Campeón de la División X de TNA. Ahura derrotó a Bobby Gunns . En las postrimerías, y luego de intercambiarse un par de guantazos, se dieron un abrazo. Las cosas de los luchadores.

. En las postrimerías, y luego de intercambiarse un par de guantazos, se dieron un abrazo. Las cosas de los luchadores. Hubo una firma de contrato con Elijah Blum y Robin Christopher Fohrwerk, quienes se medirán en el show de aniversario de wXw (13 de diciembre). Fohrwerk se las ingenió para incluir una cláusula por la que Blum no puede tocarle un pelo antes del combate (de lo contrario este quedaría anulado), pero el ex Campeón Shotgun wXw se desquitó con el personal de seguridad.

Dani Luna derrotó a Miyu Yamashita .

. wXw anunció que Los Tranquilos de Japón estarán en el evento Dead End (21 de febrero). Y además, que competirán en el próximo 16 Carat Gold.

CAMPEONATO SHOTGUN WXW: Dennis Dullnig (c) derrotó a Shigehiro Irie para retener el título . En los últimos compases, mientras el réferi estaba en brazos de Morfeo por un golpetazo, Dullnig quiso abrirle la cabeza a Irie con su presea, pero este lo impidió. Irie persiguió a Dulling fuera del ring y volver se comió un rodillazo en carrera por el que el campeón conservó su estatus. Busco que alguien me quiera como el público de wXw quiere a Irie.

. En los últimos compases, mientras el réferi estaba en brazos de Morfeo por un golpetazo, Dullnig quiso abrirle la cabeza a Irie con su presea, pero este lo impidió. Irie persiguió a Dulling fuera del ring y volver se comió un rodillazo en carrera por el que el campeón conservó su estatus. Busco que alguien me quiera como el público de wXw quiere a Irie. LUCHA A TRES BANDAS POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW: Planet Gojirah (Robert Dreissker y Marc Empire) derrotaron a Greedy Souls (Brendan White y Danny Jones) (c) y The Grind (Laurance Roman y Nick Schreier) para ganar el título . Una interesante lucha por el brillante uso de los «tags», ya que Dreissker, más listo que los ratones coloraos, hizo uno sin que casi nadie se diera cuenta y mientras Roman aplicaba su Crossface a White, agarró una pierna de este para aplicarle un Ankle Lock. White se rindió, y como Dreissker era el integrante legal, no Roman, Planet Gojirah recuperaron sus correas. Cinco días duró el reinado de Greedy Souls, y aún así, no fue el más corto en la historia del cetro.

. Una interesante lucha por el brillante uso de los «tags», ya que Dreissker, más listo que los ratones coloraos, hizo uno sin que casi nadie se diera cuenta y mientras Roman aplicaba su Crossface a White, agarró una pierna de este para aplicarle un Ankle Lock. White se rindió, y como Dreissker era el integrante legal, no Roman, Planet Gojirah recuperaron sus correas. Cinco días duró el reinado de Greedy Souls, y aún así, no fue el más corto en la historia del cetro. CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: Peter Tihanyi (c) (con Robin Christopher Fohrwerk) derrotó a 1 Called Manders para retener el título. Tihanyi trampeó el pasado septiembre a la hora de derrocar a Manders y aquí repitió jugada, luego de que el estadounidense estuviera cerca de defenestrar a Fohrwerk y lo sorprendiera con su Slingshot Cutter. Suficiente para la cuenta de tres. Dicho final me dejó un poco frío, o tal vez es que no llevaba calcetines mientras veía el combate.

⇒ Las resoluciones de los encuentros por el Campeonato Shotgun y el Campeonato Mundial Unificado resultaron poco inspiradas, y empañaron el global de lo que podía haber supuesto un gran show. Me gustaría ver con más frecuencia a un campeón rudo que no necesite de triquiñuelas, alejado de los «bookeos» tan habituales en la lucha «mainstream». De ahí que prefiera el Peter Tihanyi técnico de GWF, donde el húngaro muestra su habilidad entre las doce cuerdas sin limitaciones. En cualquier caso, dos horas y media que merecieron la pena.

7/10

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por wXw (@westsidextremewrestling)