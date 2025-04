Miyu Yamashita volverá a AEW para medirse a Toni Storm

El personaje «Timeless» de Toni Storm es la mejor creación hecha por AEW en toda su historia, y probablemente una de las más brillantes de los últimos años. Y gracias a esta particular encarnación, Storm fue parte el pasado fin de semana del TCM Film Festival, donde no desaprovechó la oportunidad para lanzar un reto: quien consiga vencerla en mano a mano este miércoles, obtendrá una futura oportunidad por el Campeonato Mundial Femenil AEW.

Pues bien, aunque no apareciera por el TCM Film Festival, Miyu Yamashita ha respondido al desafío, según anuncia Tony Khan y AEW en redes sociales, recordando que la nipona derrotó a Thunder Rosa en TJPW Summer Sun Princess ’22 para ganarse luchar contra la mexicana por el título mundial femenil de AEW, que entonces portaba, en Dynamite Fight For The Fallen, tres semanas después. Yamashita, sin embargo, no pudo repetir triunfo.

La última implicación competitiva hasta ahora de «Momoiro Striker» bajo los focos de AEW fue precisamente aquella, aunque en 2023 disputo dos encuentros bajo los focos de ROH. El más reciente, un duelo contra Athena por el máximo cetro de la promotora, durante el episodio en HonorClub del 6 de abril, donde tampoco pudo coronarse.

► Cartel de AEW Dynamite (30-04-2025)

Esta noche tendrá lugar nueva edición de AEW, desde la Chartway Arena en Norfolk (Virginia, EEUU), con un menú completo que luce así.

