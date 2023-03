Miyu Yamashita luchará en Multiverse United

Desde el primer anuncio para su cartel, hace ya un mes, con un Will Ospreay vs. Mike Bailey, Multiverse United: Only The STRONG Survive comenzó a generar importante expectación entre una comunidad luchística de internet que desde hace tiempo no se muestra muy fan de Impact Wrestling (aunque sí de New Japan Pro-Wrestling).

Y en las últimas semanas nos preguntábamos por la inclusión de alguna lucha femenil, pues hasta hoy las mujeres brillaban por su ausencia dentro del menú de este evento conjunto. Afortunadamente, la espera ha merecido la pena, porque habrá defensa del Campeonato Mundial Knockouts.

Bajo forma de Fatal 4-Way, Mickie James pondrá sobre la mesa dicho cetro ante Deonna Purrazzo, Gisele Shaw y el añadido estrella: Miyu Yamashita. “Momoiro Striker” volverá a EE.UU. y debutará así en Impact Wrestling y NJPW al mismo tiempo. Su último combate sobre tierras yanquis se dio el pasado 21 de enero, cuando enfrentó a Athena por el Campeonato Mundial Femenil ROH durante el evento Vendetta de Prestige Wrestling.

Decir que Mickie James, antes de Multiverse United, tiene defensa programada contra Jordynne Grace en Sacrifice dentro de 11 días. El gráfico del combate que nos ocupa no contempla la posibilidad de que sea Grace quien llegue con el cetro bajo el brazo, pero igualmente evitaremos considerarlo un “spoiler”.

Interesante también que NJPW no aporte aquí alguna gladiadora de STARDOM, promotora que hoy día supone la particular división femenil del “King Of Sports” para su Campeonato Femenil IWGP. Yamashita, irónicamente, guarda vinculación con Tokyo Joshi Pro-Wrestling, rival de STARDOM.

► El toque “Knockout” a Multiverse United

Este añadido hace que Multiverse United, cita a celebrarse el 30 de marzo desde el Globe Theater de Los Ángeles, presente ahora ocho encuentros. He aquí la estampa.