Tal vez la indisponibilidad de alguna gladiadora de STARDOM responda a la entrada en escena de Miyu Yamashita como tercera contendiente por el Campeonato Mundial Knockouts que porta Mickie James para Multiverse United. Pero sea como fuere, supone una grata noticia que Yamashita, vinculada a TJPW, tenga mayor internacionalidad.

Les recuerdo la estampa de Multiverse United, previsto para el 30 de marzo desde el Globe Theater de Los Ángeles (California, EE.UU.).

[Kickoff]

[Show principal]

Y si a priori dijimos que Multiverse United marcaría la primera vez para Miyu Yamashita dentro de la “Impact Zone”. Pero en las últimas horas, la empresa ha dado cuenta de cuál será ese debut.

.@miyu_tjp takes on @Kelly_WP LIVE This Saturday, March 25 at 8PM ET at @StClairCollege in Windsor, Ontario at #SacrificeFallout!



Get tickets: https://t.co/he9vY3O0CI#IMPACTWRESTLING pic.twitter.com/whqFli079N