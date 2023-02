Miyu Yamashita debutará en REVOLVER

El 2022 de Miyu Yamashita nos gustó casi más por lo que hizo fuera de Japón que por sus combates dentro de TJPW —casa con la que tiene contrato—, por, entre otras cosas, la trilogía que conjugó junto a Millie McKenzie.

Y en lo que llevamos de 2023, Yamashita sólo ha sido vista una vez extramuros del país del sol naciente. Fue el pasado 21 de enero, durante el show Vendetta de la “indie” Prestige Wrestling, donde “Momoiro Striker” batalló contra Athena por el Campeonato Mundial Femenil ROH; sin éxito, abriendo la puerta a una revancha.

Y no sabemos si de aquí hasta el 6 abril, Yamashita competirá en alguna promotora de las ligas alternativas yanquis, pero sí que sabemos que dicha jornada tiene cita con The Wrestling Revolver en el evento Thursday. Yamashita nunca ha competido sobre el ring de la casa comandada por Sami Callihan y de momento esta no ha anunciado rival/es para la nipona.

