Miyu Yamashita debutará con PROGRESS

Frontline Wrestling, promotora inglesa, tuvo el honor de ser el primer escenario europeo en acoger un combate de Miyu Yamashita, en 2019. Y desde entonces, la vinculación de con la escena británica se ha mantenido muy firme, ostentando el Campeonato EVE más de un año, o compitiendo para la empresa española Revolution Championship Wrestling (RCW).
Y el próximo 30 de noviembre, Yamashita fortalecerá aún más su vínculo, al estrenarse bajo los focos de PROGRESS Wrestling, según anuncia la casa que dirigen Lee McAteer y Martyn Best, como parte de Chapter 187: Vendetta 3. Yamashita competirá allí, pero de momento se desconoce a quién o quiénes se enfrentará.
La última implicación por ahora de «Momoiro Striker» sobre suelo británico se dio el pasado 8 de marzo en el show March Madness de RCW, derrotando a Amale. Viene Yamashita de luchar en TJPW Wrestle Princess VI dos días atrás, donde cayó junto a Kaya Toribami contra Ryo Mizunami y Yuki Aino.
► Cartel de PROGRESS Chapter 184
El debut de Miyu Yamashita no se producirá hasta dentro de dos meses, pero este mismo domingo 28 PROGRESS tiene en agenda su siguiente show, Chapter 184: Candem Lock Up, a celebrarse desde el Electric Ballroom de Londres (Inglaterra), mismo recinto que seguidamente acogerá GCW Josh Barnett’s Bloodsport London cual sesión continúa. He aquí su menú provisional.
- CAMPEONATO MUNDIAL PROGRESS: Man Like DeReiss (c) vs. Charlie Sterling
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL PROGRESS: Rhio (c) vs. ?
- CAMPEONATO ATLAS PROGRESS: Gene Munny (c) vs. Will Kroos
- LOSER LEAVES PROGRESS: Kanji vs. Nina Samuels
- Ricky Knight Jr. vs. Owadasan
- Cara Noir y Simon Miller competirán
2 Shows.— PROGRESS Wrestling (@ThisIs_Progress) September 12, 2025
1 ticket.
Join us for the PROGRESS X BLOODSPORT double header on Sunday, September 28th!
Start times on our pinned post.
🎟️ https://t.co/Pcy5LGEmjM pic.twitter.com/lqrWn7gS0s