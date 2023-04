Mix: “Quiero pelear con el No. 1 libra por libra”

“Cómprele una casa a mi mamá, cuide a mi familia, sea inteligente y manténgase nivelado”. Si no era millonario antes de Bellator 295, Patchy Mix lo es ahora, y los planes ya han comenzado en cuanto a dónde irá su dinero.

En el evento principal del sábado en Neal S. Blaisdell Arena, Mix (18-1 MMA, 7-1 BMMA) noqueó a Raufeon Stots (19-2 MMA, 7-1 BMMA) con un rodillazo masivo en la Ronda 1 para ganar el Bellator. gran premio de peso gallo y premio de 1 millón.

“Fue tan ingenuo al pensar que solo soy un luchador. Soy un perro en el gimnasio. Lucho contra la gente, y nadie me supera. Nadie me intimida ni me golpea. Sé que no tengo muchos nocauts porque soy muy bueno en el suelo. Pero no creas que no puedo apagar tus luces porque (cuando) disparo, trato de estrangularte. Es la forma más fácil de ganar”.

Además del cierre del torneo y el gran día de pago, Mix se llevó a casa el campeonato interino de peso gallo de Bellator. Se espera que se produzca una unificación del título a finales de este año, según el presidente de promoción Scott Coker. Sin embargo, no está establecido contra quién peleará Mix en esa pelea.

El campeón de peso gallo Sergio Pettis (22-5 MMA, 4-0 BMMA) se retiró del gran premio debido a una lesión, pero desde entonces se ha recuperado. Actualmente está emparejado con el campeón de peso pluma de Bellator, Patricio Freire (35-5 MMA, 23-5 BMMA), quien hará su debut en el peso gallo para luchar por el título el 16 de junio en Bellator 297 .

Si bien Mix está dispuesto y listo para enfrentarse a todos los interesados, cruza los dedos para que Freire sea al que .e enfrente

“Mierda, no sé si Pettis realmente quiere pelear conmigo. Sabía que estaba eligiendo a Rauf para ganar. No sé cómo pudo elegir eso. Pero no creo que Pettis realmente quiera pelear conmigo. Creo que ‘Pitbull’ se lo lleva. No puedes elegir contra él. Quiero pelear contra el No. 1 libra por libra. Que ‘Pitbull’ lo tome. Espero que gane, y puedo pelear contra los mejores. No sé si están preocupados por mí. Probablemente solo estén preocupados por la tarea en cuestión.

“Independientemente de lo suficiente, creo que soy el mejor peso gallo del mundo. Entreno con los mejores del mundo, algunos de los mejores del mundo. Creo que soy el mejor 135 libras del mundo hoy. Solo estoy mejorando. Solo estoy mejorando ahora. Estoy entrando en mi mejor momento ahora”.