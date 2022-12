En una de las peleas más esperadas en UFC 282 , Bryce Mitchell fue dominado por su compañero de peso pluma invicto Ilia Topuria, pero aparentemente podría tener una excusa.

Topuria derrotó contundentemente a Mitchell con un estrangulamiento triangular en el segundo asalto el sábado por la noche en Las Vegas. Hasta el final, todo fue malo para Mitchell, quien fue golpeado y superado durante la mayor parte de los 8:10 que compartieron dentro del octágono. Menos de 48 horas después, Mitchell explicó por qué.

“Definitivamente tengo que hacerles saber que definitivamente no fui yo. Tuve gripe la semana anterior, y pensé que simplemente aguantaría. No me sentía nada bien allí. Ese no era yo. Entrené mucho más duro y podría haber tenido un desempeño mucho mejor, pero entré con las cosas doliendo, no al 100 por ciento. Como dije, tenía gripe».

“Ojalá ni siquiera aceptara la pelea, pero no sabía que me arruinaría tanto. Pensé que sería capaz de aguantar los tres rounds, porque para eso entrené. Entrené para que mi cardio estuviera allí todo el tiempo. Ni siquiera estuvo allí una parte del tiempo”.

Mitchell, de 28 años, perdió por primera vez en 16 peleas profesionales, incluidas siete con UFC. Venía de la mayor victoria de su carrera contra Edson Barboza en marzo.

Antes de UFC 282, Mitchell dijo que estaba decepcionado de que vencer a Barboza no lo llevara a un nombre más grande que Topuria, quien pasó a 13-0 en general y 5-0 en UFC.