Místico y Último Guerrero estelarizaron MLW Slaughterhouse 2025

La Opera Cup es una de las principales atracciones este año en MLW, por la importante cantidad de luchadores mexicanos participantes; un total de siete. Y anoche, durante Slaughterhouse, dos de ellos, Místico y Último Guerrero, cerraron la noche con un duelo adscrito a dicho torneo.
Iniciaron con bastante fiereza las hostialidades «el Príncipe de Plata y Oro» y «el Último de su Estirpe», con este poniendo en aprietos a quien ganara la Opera Cup el pasado año, pero finalmente, La Mística fue demasiado para el Infernal, palmeando la lona sobre los 10 minutos de encuentro.
En las postrimerías, Austin Aries, rival de Místico en las semifinales, hizo acto de presencia y atacó al enmascarado hasta defenestrarlo con su Brainbuster, entre abucheos del respetable. Por ahora, no hay fecha anunciada para la siguiente ronda de la MLW Opera Cup.
► Resultados MLW Slaughterhouse
Otros gladiadores aztecas fueron parte de MLW Slaughterhouse. He aquí todo lo que dio de sí esta función, celebrada desde la Thunder Studios Arena en Long Beach (California, EEUU), y que se emitió en directo a través del canal de YouTube de la promotora.
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO MLW, CHAMBER OF HORRORS: Mads Krule Krügger (c) derrotó a Matthew Justice, Brock Anderson, CW Anderson, Mr. Thomas y Chris Adonis para retener el título.
- CUARTOS DE FINAL DE LA MLW OPERA CUP 2025: Volador Jr. derrotó a Star Jr.
- CUARTOS DE FINAL DE LA MLW OPERA CUP 2025: Satoshi Kojima derrotó a Bishop Dyer.
- CUARTOS DE FINAL DE LA MLW OPERA CUP 2025: Austin Aries derrotó a Paul London. En los últimos compases, Aries lanzó a London contra Paul Walter Hauser, quien se encontraba en la mesa de comentarios, y esto encarriló su victoria.
- Matt Riddle derrotó a Alexander Hammerstone. Riddle se valió de un golpe bajo y consumó un «heel turn», luego de una interferencia de Mads Krule Krügger.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PESO PLUMA MLW: Shoko Nakajima (c) derrotó a HIMAWARI para retener el título.
- CUARTOS DE FINAL DE LA MLW OPERA CUP 2025: Místico derrotó a Último Guerrero.
The blatant disrespect from Austin Aries is unbelievable 🤬
Watch the replay of #MLWSlaughterhouse at https://t.co/1hxStJcnQp pic.twitter.com/cEjMVulzjw
