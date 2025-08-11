El pasado año, la Opera Cup de MLW recobró prestigio gracias a la victoria en esta justa de Místico, quien desde entonces se ha establecido como una de las figuras más regulares y relevantes del calendario que presenta la promotora estadounidense.

Y este año, Místico busca repetir triunfo, así que para ello, como vimos anoche durante el evento Blood & Thunder, dio su primer paso hacia tal objetivo, al vencer en primera ronda de la Opera Cup a Ikuro Kwon, con el que venía de tener crudas hostialidades a raíz de que el coreano le robara el Campeonato de Peso Medio MLW y una de sus máscaras, que recuperó en el poscombate.

Mientras, Neón se enfrentó a Paul London en un «Lightning Match», donde ninguno pudo imponerse tras los 10 minutos reglamentarios. Neón, apoyado por el respetable, propuso un tiempo extra de cinco minutos, pero London no vio con buenos ojos la idea y le endosó una patada, ante la mirada de un indignado Paul Walter Hauser. El pasado mayo, durante el evento CMLL vs. MLW celebrado en la Arena México, Neón y London disputaron un combate de idéntica estipulación, y el resultado fue el mismo.

► Resultados MLW Blood & Thunder 2025

Seguidamente, todo lo que dio de sí MLW Blood & Thunder 2025, función que tuvo lugar el pasado 26 de junio en el Melrose Ballroom de New York City (New York, EEUU) y la promotora estadounidense emitió ayer a través de su canal de YouTube.

SCRAMBLE A SEIS BANDAS: Mads Krule Krügger derrotó a Matthew Justice, Okumura, Mr. Thomas, Ariel Dominguez y CW Anderson .

. LIGHTNING MATCH: Paul London vs. Neón acabó en empate por agotarse los 10 minutos reglamentarios .

. PRIMERA RONDA DE LA OPERA CUP 2025: Bishop Dyer (con Saint Laurent) derrotó a Anthony Greene.

PRIMERA RONDA DE LA OPERA CUP 2025: Satoshi Kojima derrotó a Bobby Fish.

Shotzi derrotó a Ava Everett.

PRIMERA RONDA DE LA OPERA CUP 2025: Místico derrotó a Ikuro Kwon.

He’s done it: @caristicomx claims victory over his rival, @The_IkuroKwon, and is one step closer to winning the historic Opera Cup once again!



Watch the replay of #MLWBlood now: ▶️ https://t.co/YPxDzGFvFX pic.twitter.com/Cy78uvIrnx — MLW (@MLW) August 10, 2025