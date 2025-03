Místico y Máscara Dorada derrotan a Komander y Hologram

Dos jóvenes mexicanos que están haciendo las cosas muy bien en AEW, finalmente pisaron la Arena México, Komander y Hologram, quienes buscando dejar en alto la empresa estadounidense se enfrentaron a Místico y Máscara Dorada.

Cumpliendo un sueño más, los dos representantes de AEW llegaron a la Catedral de la Lucha Libre para demostrar su calidad y conseguir poner en alto a su empresa.

El duelo fue bastante intenso, con movimientos rápidos, ágiles y espectaculares de ambos bandos, siendo reconocidos por el público, sin duda Komander sorprendió por su forma de caminar en las cuerdas, pero los de casa también buscaron dejar una buena impresión.

KOMANDER HAS ARENA MEXICO BOOING MISTICO AND HIS LA MISTICA AS HE TAPS OUT

A STAR IS BORN IN KOMANDER #CMLL #2LeyendasCMLL

pic.twitter.com/nXHu3YyidF

— 🅰️🅾️ (@KXNGAO) March 22, 2025