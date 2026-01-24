Místico y Máscara Dorada derrotan a Averno y Ángel de Oro

La Arena México volvió a vivir una función interesante, donde los gladiadores dejaron todo en el ring, donde destacó el combate estelar con ídolos del CMLL.

El duelo principal reunió a Místico y Máscara Dorada frente a una dupla de amplio recorrido conformada por Averno y Ángel de Oro, en un choque donde la experiencia y la espectacularidad chocaron constantemente.

► Místico y Máscara Dorada se imponen en la lucha estelar

El combate principal fue una auténtica prueba de resistencia y química. La afición jugó un papel clave, volcada con los técnicos desde el primer campanazo. Máscara Dorada encontró el momento exacto para someter a Ángel de Oro, mientras que Místico volvió a demostrar por qué es una de las figuras más importantes del CMLL al superar a su histórico rival, Averno, sellando una victoria que levantó al público de sus asientos.

El poder de Averno y Ángel de Oro se hizo sentir en el encuentro estelar, sin embargo, la velocidad y espectacularidad de Místico y Máscara Dorada marcaron la diferencia, guiando al Sky Team rumbo al triunfo.#ViernesEspectacularCMLL

📺 EN VIVO: https://t.co/0WgKdWa2ZZ pic.twitter.com/4c0Hs8x4f6 — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) January 24, 2026

► Persephone y Zeuxis sorprenden en el duelo femenil

La lucha semifinal también dejó huella. Persephone y Zeuxis lograron una victoria contundente ante las campeonas Lluvia y La Jarochita, mostrando una coordinación sólida y una estrategia que neutralizó por completo a las monarcas. El resultado dejó abiertas varias interrogantes sobre el futuro inmediato de la división femenil.

► Resultados completos de la función en la Arena México

Místico y Máscara Dorada derrotaron a Averno y Ángel de Oro en la lucha estelar. Persephone y Zeuxis vencieron a Lluvia y La Jarochita en la lucha semifinal femenil. Flip Gordon, Templario y Titán empataron en una lucha sin resultado ante Soberano Jr., Bárbaro Cavernario y compañía, tras una bronca generalizada. El Galeón Fantasma, ahora con Furia Roja, fue descalificado ante Star Black, Star Jr. y Esfinge luego del despojo de máscara. Capitán Suicida y Valiente Jr. superaron a Raider y Vegas Depredador en el combate que cerró la función.



Con actuaciones de este nivel, la Arena México reafirma su lugar como escenario de grandes noches luchísticas, dejando a la afición expectante por lo que vendrá en las próximas funciones del CMLL.