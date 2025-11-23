Místico y Komander brillan como equipo en la Arena México

La Arena México vivió una noche bastante intensa y emocionante, destacando la presencia de luchadores de AEW que estuvieron presentes para enfrentar retos importantes en el CMLL.

La lucha estelar de la noche marcó un momento inédito para Místico y Komander, quienes unieron fuerzas por primera vez dentro de AEW para enfrentar a dos auténticas murallas del bando rudo: Bárbaro Cavernario y Big (The Beast) Mortos. La expectación era alta, y el público respondió con intensidad desde el primer instante.

El duelo pronto se convirtió en un intercambio frenético de ataques aéreos, contrallaves y secuencias que exigieron al máximo a ambas esquinas. A pesar del poder y el peso de los rudos, la agilidad de los mexicanos terminó marcando la diferencia en los momentos de mayor tensión.

► Momentos claves

En la secuencia decisiva, Místico conectó una plancha seguida de la combinación final con Komander, sellando la victoria entre una de las ovaciones más grandes de la velada.

► ¿Qué pasará ahora?

Tras el triunfo, la dupla de Místico y Komander quedó bien posicionada para futuras alianzas ya sea en el CMLL o AEW, especialmente considerando la reacción del público y la química que mostraron en su debut.