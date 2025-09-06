Místico y Bandido triunfan en la Arena México

La función estelar de este viernes en la Arena México dejó como saldo una alianza que dio buenos resultados: Místico y Bandido se consolidaron como una pareja de ensueño tras superar a Hechicero y Ángel de Oro en un combate a una sola caída.
Aunque en el pasado ambos gladiadores habían estado frente a frente, esta vez mostraron que también pueden complementarse en el mismo bando. La coordinación entre el Príncipe de Plata y Oro y el luchador de Torreón fue determinante para resistir el dominio inicial de los rudos, quienes habían tomado el control con un trabajo sólido en equipo.
- Mina Shirakawa estará presente en el Grand Prix del CMLL
- Místico se impone y se lleva el Grand Prix 2025 del CMLL
- El CMLL tendrá una colaboración con Pokémon
La reacción no se hizo esperar. Con el respaldo de la afición, los técnicos lograron darle la vuelta al encuentro gracias a la experiencia de Místico y a la potencia de Bandido. El cierre fue contundente: la Mística ejecutada a la perfección, acompañada por un 21 Plex, acabó con las aspiraciones de Hechicero y Ángel de Oro.
El triunfo no solo fue celebrado por el público, sino que dejó abierta la posibilidad de ver más adelante a Místico y Bandido como una mancuerna recurrente en los encordados, dado el entendimiento que mostraron en esta primera gran sociedad.