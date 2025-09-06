Místico y Bandido triunfan en la Arena México

La función estelar de este viernes en la Arena México dejó como saldo una alianza que dio buenos resultados: Místico y Bandido se consolidaron como una pareja de ensueño tras superar a Hechicero y Ángel de Oro en un combate a una sola caída.

Aunque en el pasado ambos gladiadores habían estado frente a frente, esta vez mostraron que también pueden complementarse en el mismo bando. La coordinación entre el Príncipe de Plata y Oro y el luchador de Torreón fue determinante para resistir el dominio inicial de los rudos, quienes habían tomado el control con un trabajo sólido en equipo.

La reacción no se hizo esperar. Con el respaldo de la afición, los técnicos lograron darle la vuelta al encuentro gracias a la experiencia de Místico y a la potencia de Bandido. El cierre fue contundente: la Mística ejecutada a la perfección, acompañada por un 21 Plex, acabó con las aspiraciones de Hechicero y Ángel de Oro.

El triunfo no solo fue celebrado por el público, sino que dejó abierta la posibilidad de ver más adelante a Místico y Bandido como una mancuerna recurrente en los encordados, dado el entendimiento que mostraron en esta primera gran sociedad.