Mistico vs. Volador Jr. en final Opera Cup en MLW x Don Gato Tequila: Live Special

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Mistico se enfrentará contra Volador Jr. en la final de la Opera Cup en MLW x Don Gato Tequila: Live Special cartel que se celebrará el jueves 20 de noviembre desde el Charleston Music Hall en Charleston, South Carolina.

El escenario está listo para una de las finales más esperadas en la historia de la lucha libre profesional. Después de meses de competencia que comenzaron durante el verano, la Opera Cup, el torneo más antiguo del deporte, llegará a su destino final en Charleston, Carolina del Sur, una de las ciudades con más historia de la lucha libre.

Místico avanzó a la final tras una electrizante victoria en semifinales sobre Austin Aries, mientras que Volador Jr. se ganó su lugar de forma polémica, derrotando al excampeón mundial de MLW, Satoshi Kojima, gracias a la interferencia de Rugido y Magnus. Ahora, dos de los luchadores más icónicos de México se enfrentarán en el escenario central por el derecho a alzar la Opera Cup.

Por primera vez en el rico linaje de la Opera Cup que se remonta a fines del siglo XIX, dos atletas mexicanos se enfrentarán en la final, lo que marca un momento histórico tanto para el torneo como para el deporte en sí.

MLW honrará el legado de la Opera Cup devolviéndola a sus raíces, literalmente. Por primera vez en 100 años, la final del torneo se celebrará en un teatro, tal como se celebraba en los teatros de ópera del siglo XIX y principios del XX. En un audaz homenaje a la historia, MLW «regresará al futuro» colocando el anillo en el escenario, recreando el mismo escenario donde los campeones se enfrentaron bajo las luces del teatro de una época pasada.

Como parte del triple evento principal de MLW x Don Gato Tequila, este enfrentamiento histórico verá a Místico apuntando a convertirse en dos veces ganador de la Opera Cup, mientras que Volador Jr. busca consolidar su lugar en la historia de MLW y reclamar uno de los trofeos más prestigiosos de la lucha libre.

Desde hace más de una década, Místico y Volador Jr. han protagonizado una de las rivalidades más intensas, técnicas y espectaculares del CMLL y de la lucha libre mundial. Comenzaron como aliados, alcanzaron la gloria como pareja y luego se convirtieron en enemigos acérrimos, enfrentándose en clásicos que marcaron a toda una generación de fanáticos.