Una defensa titular bastante insólita tuvo anoche la tradicional función de los viernes del CMLL, con MJF poniendo sobre la mesa el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto ante Zandokan Jr. Y aunque el aspirante dejó claro que la fama del gringo no le intimidaría, finalmente el «Better Than You» fue capaz de conservar su presea. 

Pero MJF, no contento con ello, desenmascaró al «Rey del Mundo» para provocar a Místico, quien hizo acto de presencia y lo retó por la mencionada presea para el 92 aniversario del CMLL. Friedman no quiso aceptar inicialmente, y sólo tuvo a bien recoger el guante una vez que Místico accedió a jugarse su máscara en el mismo combate.

Cuando todo parecía resolverse con honor, MJF golpeó por la espalda a Místico, le quitó su tapa y le endosó un Martinete. La humillación no tuvo ahí su final, porque seguidamente, junto a Jon Cruz, Friedman cubrió el cuerpo caído de Místico con una bandera de los Estados Unidos de América, hasta que Máscara Dorada y Neón hicieron el salve. 

Se confirma de tal manera la previsible revancha del duelo que mantuvieron durante AEW Grand Slam México el pasado junio, donde hubo final por DQ luego de un golpe bajo del «All Elite». 

© Consejo Mundial de Lucha Libre

 

► 92 Aniversario del CMLL: cartel provisional

En poco más de un mes, el 19 de septiembre, el CMLL celebrará show por su nonagésimo segundo aniversario desde la Arena México. Seguidamente, su menú anunciado. 

 

