Místico se llevó la victoria en el cierre de Viernes del 2025 del CMLL en la Arena México

El Consejo Mundial de Lucha Libre despidió los Viernes espectaculares de 2025 en Arena México a reventar y múltiples resultados a lo largo de la noche. Con Místico como la gran figura, la función confirmó el gran momento que atraviesa la empresa y el respaldo constante de su afición.

En el combate estelar, Místico, Atlantis Jr. y Xelhua se impusieron a Hechicero, Ángel de Oro y Yutani. El llamado “Rey de Plata y Oro” fue el gran protagonista desde su aparición, mientras que sus compañeros capitalizaron el impulso anímico obtenido en semanas recientes. La lucha se definió cuando Místico aplicó su clásica Mística sobre Hechicero, provocando la ovación total del público.

Cabe destacar que el Ídolo de Plata y Oro encabezó a sus compañeros en un momento especial, donde agradeció a nombre del CMLL todo el apoyo mostrado durante el año.

Místico encabezó al talento del último #ViernesEspectacularCMLL de 2025 para rendir un minuto de aplausos a La Mejor Afición del Mundo, agradeciendo otro espectacular lleno en la Arena México. pic.twitter.com/BxrOeYoscy — Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) December 27, 2025

► El resto de resultados del Viernes Espectacular del CMLL

Con estos resultados, el CMLL cerró el 2025 reafirmando su fortaleza en la Arena México y dejando claro que su roster atraviesa uno de los momentos más sólidos de los últimos años.