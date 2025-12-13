Místico supera a Soberano Jr. para retener el Campeonato Semicompleto CMLL

por

La Arena México albergó una noche intensa del Consejo Mundial de Lucha Libre, marcada por combates de gran calidad y una lucha estelar que mantuvo al público al filo de su asiento.

En el turno principal, Místico expuso el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto ante Soberano Jr., quien llegó decidido a destronar al campeón y contó con el respaldo de su padre, Euforia, como second.

Desde los primeros instantes, el combate se desarrolló con un ritmo rápido y ágil, apoyado en intercambios técnicos y constantes ajustes estratégicos. Soberano Jr. apostó por su potencia y castigos contundentes, logrando meter en problemas al monarca en distintos pasajes.

Las espaldas planas del retador estuvieron cerca de sellar el resultado en más de una ocasión, obligando a Místico a resistir y administrar mejor sus energías conforme avanzaban los minutos.

Con el respaldo del público, Místico recurrió a su estilo dinámico para equilibrar la balanza. Sus ataques desde las alturas, combinados con rápidas patadas y vuelos desde las cuerdas, devolvieron la intensidad al combate y pusieron a Soberano Jr. contra las cuerdas.

Aun así, el rudo encontró la manera de reaccionar y conectó un contundente martinente que estuvo a punto de cambiar la historia, aumentando la tensión en la Arena México.

Momento clave: la llave que decidió todo

Cuando el combate parecía inclinarse para cualquiera de los dos lados, Místico aprovechó un descuido para atrapar a su rival con “La Mística”. Sin opciones de escape, Soberano Jr. terminó rindiéndose, confirmando la permanencia del campeón.

¿Qué pasará ahora?

La victoria permite a Místico consolidarse como una de las figuras centrales del CMLL, manteniendo su legado en la empresa. Para Soberano Jr., el resultado no lo deja nada contento, y seguramente buscará una revancha. Además, cabe recordar que ya ha habido retos por las máscaras desde antes, por lo que la rivalidad no terminará pronto.

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

Archivo de artículos