Místico supera a Soberano Jr. para retener el Campeonato Semicompleto CMLL

La Arena México albergó una noche intensa del Consejo Mundial de Lucha Libre, marcada por combates de gran calidad y una lucha estelar que mantuvo al público al filo de su asiento.

En el turno principal, Místico expuso el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto ante Soberano Jr., quien llegó decidido a destronar al campeón y contó con el respaldo de su padre, Euforia, como second.

Desde los primeros instantes, el combate se desarrolló con un ritmo rápido y ágil, apoyado en intercambios técnicos y constantes ajustes estratégicos. Soberano Jr. apostó por su potencia y castigos contundentes, logrando meter en problemas al monarca en distintos pasajes.

Las espaldas planas del retador estuvieron cerca de sellar el resultado en más de una ocasión, obligando a Místico a resistir y administrar mejor sus energías conforme avanzaban los minutos.

Con el respaldo del público, Místico recurrió a su estilo dinámico para equilibrar la balanza. Sus ataques desde las alturas, combinados con rápidas patadas y vuelos desde las cuerdas, devolvieron la intensidad al combate y pusieron a Soberano Jr. contra las cuerdas.

Aun así, el rudo encontró la manera de reaccionar y conectó un contundente martinente que estuvo a punto de cambiar la historia, aumentando la tensión en la Arena México.

► Momento clave: la llave que decidió todo

Cuando el combate parecía inclinarse para cualquiera de los dos lados, Místico aprovechó un descuido para atrapar a su rival con “La Mística”. Sin opciones de escape, Soberano Jr. terminó rindiéndose, confirmando la permanencia del campeón.

► ¿Qué pasará ahora?

La victoria permite a Místico consolidarse como una de las figuras centrales del CMLL, manteniendo su legado en la empresa. Para Soberano Jr., el resultado no lo deja nada contento, y seguramente buscará una revancha. Además, cabe recordar que ya ha habido retos por las máscaras desde antes, por lo que la rivalidad no terminará pronto.