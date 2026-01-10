El legendario «Príncipe de Plata y Oro» Místico habla del histórico 2025 del CMLL, expectativas para el 2026, amor por MLW, AEW y MJF en México y más. Todo ello en una reciente entrevista en The Takedown de Sports Illustrated.

► En palabras de Místico

2025 en el Consejo Mundial de Lucha Libre

“Ha sido una carrera larga para mí, pero estoy muy orgulloso de todo lo que hice en cada año. Y como dijiste antes, después de 20 años es increíble lo que logré en este 2025. Todos los logros, todo el apoyo de los fans. En cada función doy todo en el ring para demostrar que la lucha libre no es mi trabajo, es parte de mi vida, o mejor dicho, es mi vida.”

Luchando en Major League Wrestling

“Por eso en cada combate doy todo para demostrar por qué amo la lucha libre y ahora con todo lo que está pasando en MLW es algo grandioso para mí. Quiero dar cada vez más en cada función, en CMLL y en MLW. He sido campeón mundial en diferentes empresas y quiero más metas para el próximo año. Me encanta estar en MLW y también ser parte de esta relación entre MLW y CMLL. Es increíble la atmósfera que se vive en cada show de MLW. Fui Campeón Mundial de Peso Medio de MLW. Me convertí en el primer mexicano en ganar dos veces seguidas la Opera Cup. Estoy muy agradecido de ser parte de Lucha Apocalypto en Chicago. Es muy importante para mí y agradezco a cada fan que me apoya en cada show de MLW. Me gustaría tener la oportunidad de retar por un campeonato mundial. Si es el peso completo, sería increíble para mí. Como dije antes, amo MLW, amo a los fans y lo que cada fan aporta en cada show. Estoy muy agradecido por todo lo que hice en 2025 y quiero más logros en 2026, y sin duda me gustaría tener una oportunidad por el Campeonato Mundial Peso Completo de MLW.”

La espectacular entrada y la conexión con los fans en AEW Grand Slam Mexico

“Ha sido algo muy impresionante para mí este 2025 con la entrada de Místico. Es increíble cómo los fans en la Catedral de la Lucha Libre o en cualquier otra arena reciben mi entrada, cómo cantan la canción, cómo están conmigo en cada presentación. Es algo maravilloso para mí recibir ese apoyo. Quiero demostrar también el apoyo no solo de México, sino también de Estados Unidos, que todos los fans americanos conozcan esta atmósfera de mi entrada, la música, todo. No quiero hacerlo solo en México, también quiero hacerlo en Estados Unidos o en otro país del mundo para demostrar qué significa Místico y qué aporto en cada entrada.”

Rivalidad con MJF

“Admiro a MJF y lo respeto por lo que hizo en esta rivalidad que fue tan importante para mí este año. Y también le demostré que no es fácil pisar la Arena México y luchar en el Aniversario de CMLL en una lucha histórica de Máscara contra Campeonato. Es algo que no había pasado en la historia de la lucha libre y por primera vez en CMLL sucedió. Demostré que no es fácil estar en la Catedral de la Lucha Libre contra Místico en una lucha de Máscara contra Título. Gané y me convertí en el Campeón Mundial Semicompleto de CMLL, pero esta es una rivalidad que quiero que continúe no solo en México. Quiero que esta rivalidad suceda en Estados Unidos. Con el Campeonato Mundial Semicompleto de CMLL ya lo defendí en el Reino Unido contra Michael Oku y hace unas semanas contra Soberano Jr. en México. Quiero que esta rivalidad con MJF continúe también en Estados Unidos y aquí en México.”

Metas para 2026

“Mis metas para 2026 son comenzar al máximo nivel. Voy a estar en febrero en FantasticaMania, así que también quiero demostrar mi nivel en Japón. Hay nuevos retos que quiero tomar el próximo año. Me gustaría estar en el evento estelar del 93 Aniversario de CMLL. Me gustaría tener una rivalidad para una lucha de Máscara contra Máscara o Máscara contra Cabellera. Me gustaría enfrentar a Mephisto en una Máscara contra Máscara, o a Averno, a Volador Jr. Hay grandes nombres con los que me gustaría luchar en una Lucha de Apuestas en el 93 Aniversario de CMLL.”