La lucha comenzó con los primeros intercambios, donde tanto los mexicanos como los extranjeros fueron mostrando poco a poco sus recursos en el cuadrilátero.

Los movimientos veloces de Volador Jr., Ángel de Oro, TJP, Lio Rush y otros gladiadores imprimieron dinamismo al combate, convirtiendo la agilidad en el sello distintivo del encuentro.

Una vez que todos los luchadores desplegaron sus mejores armas, la intensidad fue en aumento. Tras una ráfaga de ataques, golpes y vuelos espectaculares, el ambiente se encendió y comenzaron las eliminaciones.

El primero en irse fue Difunto a manos de The Beast Mortos. Posteriormente, el siguiente en morder el polvo fue Action Andretti por cortesía Místico.

TJP dejó fuera de acción a Ángel de Oro tras varios intercambios de movimientos aéreos. Posteriormente, Michael Oku quedó fuero en un movimiento polémico de Zandokan Jr., en un conteo que pareciera no llegó a las tres palmadas.

Taiji Ishimori sorprendió al dejar fuera de acción a Templario. Por otro lado, Neón dejó fuera a Robbie Xque no pudo resistir los ataques aéreos y otro que no pudo aguantar a los del CMLL fue Lio Rush que quedó fuera de manos de Volador Jr.

La fuerza de Zandokan Jr. no fue suficiente para eliminar a Donovan Dijak, quien terminó por dejarlo fuera de combate. Atlantis Jr. pudo resistir a Dijak, TJP e Ishimori para finalmente poder dejar fuera de acción al primero.

Rocky Romero fue muy listo y consiguió escapar de los ataques de Máscara Dorada y con una variante de la de la de A Caballo y una Cavernaria, pero el mexicano resistió y logró eliminar a «Azucar» Romero.

«Speedball» Mike Bailey logró resistir a Neón y lo dejó fuera de acción. Mientras que Mortos dejó fuera a Atlantis Jr. y casi de inmediato estuvo cerca de dejar fuera a Titán, pero éste pudo reaccionar y lo sacó del combate.

Máscara Dorada no pudo con TJP que terminó rindiéndose de una variante de Pulpo; mientas que Ishimori logró dejar fuera a Volador con un movimiento similar a la Mística, siendo precisamente el Ídolo de Plata y Oro quien dejó fuera al japonés.

Con un moviento espectacular, Bailey dejó fuera a Titan. De esta forma, el propio Bailey y TJP se quedaron frente a Místico, que quedó en un momento complicado.

El Ídolo de Plata y Oro batalló, pues por momentos tuvo un ataque doble, pero resistió los embates de sus rivales, Hasta que pudo reaccionar para eliminar a TJP.

Finalmente, Bailey y Místico se vieron mano a mano con un intercambio de ataques. Aunque el mexicano fue el que más sufrió recibiendo ataques y llaves, aunque supo responder esquivando unos rodillazos y acomodando una patada. Después de varios minutos, de movimientos y ataques de ambos lados, con la Mística, el Príncipe de Plata y Oro se llevó el combate y el Gran Prix.