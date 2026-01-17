Místico, rey de los semicompletos; el Galeón Fantasma crece, ¿Atlantis Jr rudo? y más

Y llegamos a la primera quincena del año, con actividad pujante por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre que nos ofreció seis interesantes eventos que volvieron a registrar una gran asistencia, todo ello resumido en «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

El Galeón Fantasma presentó a su nuevo integrante, Furia Roja, quien llega con todo el poder avasallador desde Occidente y ante el inminente retorno de Zandokan Jr., se perfilan como una de las agrupaciones rudas que buscarán la cima.

El CMLL se prepara para su fin de semana internacional, donde contará con la presencia del talento de AEW, quienes sostendrán interesantes duelos con los elementos de la empresa mexicana durante tres intensas jornadas donde la Monumental Arena México y la Arena Coliseo, serán los recintos que alberguen dichas funciones.

Pero no nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 09/enero/2026

Aunque desataron el caos y la violencia, Difunto, Barboza y Furia Roja no pudieron contener sus excesos, lo que derivó en su descalificación frente a La Fuerza Tapatía (Explosivo, Fugaz y Star Black).

Cuando el cronómetro estaba por marcar el desenlace, Máscara Dorada encontró la oportunidad exacta para derrotar a Titán y llevarse la victoria en este intenso Match Relámpago.

Místico volvió a demostrar por qué gobierna la división de peso Semicompleto, derrotando a un combativo Bárbaro Cavernario y conservando el cetro mundial del CMLL por cuarta vez y ante la ovación del público.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Angelito, Kaligua, Pequeño Magía vencieron a Full Metal, Pequeño Polvora, Rostro de Acero (9:54)

2) Pólvora y Robin vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II (14:02).

3) Euforia y Mephisto vencieron a Futuro y Max Star

4) Explosivo, Fugaz, Star Black vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja (11:50) por DQ.

5) Match Relámpago: Máscara Dorada venció a Titán (9:06).

6) Campeonato Mundial Semicompleto CMLL: Místico © venció a Bárbaro Cavernario (25:06) defendiendo el título.

.

• Sábado de Arena Coliseo – 10/enero/2026

El desenlace llegó de forma fulminante cuando Candela conectó una impresionante fFrankesteiner para superar a Tabata y quedarse con el triunfo en el Match Relámpago de Amazonas.

La intervención aérea de Guerrero Maya Jr., enviando a Star Jr. lejos del cuadrilátero, fue clave para que Magnus y Vegas Depredador aprovecharan el momento y sellaran el triunfo sobre Los Dragones.

La combinación entre Místico y Esfinge resultó determinante en la lucha estelar, donde lograron frenar a Ángel de Oro y Niebla Roja para quedarse con la victoria.

Cuando parecía que Soberano Jr. y Yutani tenían el control, Atlantis Jr. reaccionó con La Atlántida y Máscara Dorada culminó la hazaña con una Plancha de Estrella Fugaz, dándole la vuelta al duelo y quedándose con el triunfo.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Leono y Retro vencieron a Disturbio y Hunter

2) Match Relámpago: Candela venció a Tabata

3) Kráneo, Okumura, Virus vencieron a Capitán Suicida, El Audaz, Magia Blanca

4) Guerrero Maya Jr., Magnus, Vegas Depredador vencieron a Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Star Jr.

5) Atlantis Jr. y Máscara Dorada vencieron a Soberano Jr. y Yutani

6) Esfinge y Místico vencieron a Ángel de Oro y Niebla Roja

.

• Domingo Familiar de Arena México – 11/enero/2026

Un error aéreo de Candela y Metálica fue suficiente para que Skadi y Kira tomaran el control absoluto del combate y se llevaran el triunfo.

Mostrando su jerarquía en el centro del encordado, Atlantis y Blue Panther hicieron valer su condición de Leyendas del Ring al imponerse a Los Gemelos Diablo en el evento especial.

El impulso definitivo para los técnicos llegó con el espectacular tope de Titán sobre El Valiente, acción que permitió a Atlantis Jr. y Templario cerrar la contienda con éxito ante Soberano Jr. y Volador Jr.

Último Guerrero castigó con su Guerrero Special, pero Místico resistió y buscó la victoria con La Mística. Ante la resistencia del lagunero, El Ídolo de Tepito respondió con el Pulpo Guerrero, sorprendiendo a todos y llevándose una impresionante victoria.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Fury Boy y Péndulo vencieron a Inquisidor y Kamelot

2) Kira y Skadi vencieron a Candela y Metálica

3) Blue Panther Jr., Dark Panther, El Hijo De Blue Panther vencieron a El Gallero, Espanto Jr., Raider

4) Atlantis y Blue Panther vencieron a Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II

5) Atlantis Jr., Templario, Titán vencieron a Soberano Jr., Valiente, Volador Jr.

6) Místico venció a Último Guerrero

.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 12/enero/2026

Con una brutal variante de La Cavernaria, Lluvia puso punto final al Match Relámpago dando cuenta de Sanely.

Okumura y Los Calavera Jr. I y II dejó con las caras hacia las lámparas a Stigma y Los Dragones (Dragón de Fuego y Dragón Legendario).

Soberano Jr. estaba a punto de ser vencido por Xelhua y decidió despojarlo de su incógnita en el desenlace del Lunes Clásico de Arena Puebla.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Poseidón y Troyano vencieron a Amnesia y Hijo de Centella Roja

2) KeMonito y Tengu vencieron a Átomo y Chamuel

3) Match Relámpago: Lluvia venció a Sanely

4) Dark Magic, El Gallero, Espanto Jr., Raider vencieron a Blue Shark, El Vigia, Rayo Metálico, Tiger Boy

Tiger Boy replaced Arkalis

5) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, Okumura vencieron a Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Stigma

6) Atlantis Jr., Máscara Dorada, Xelhua vencieron a Bárbaro Cavernario, Soberano Jr., Yutani por DQ

.

• Martes de Arena México – 13/enero/2026

Con una estrategia basada en la fuerza y las malas artes, Valiente, Yutani y Magnus neutralizaron a Star Jr., Star Black y Fugaz para quedarse con la victoria en este combate especial.

El Match Relámpago se resolvió a favor de Máscara Dorada, quien logró superar a Stuka Jr. y sellar el triunfo con una precisa plancha de estrella fugaz.

El Rey de Plata y Oro y El Guerrero León combinaron sus recursos para poner fin al combate, con Místico rindiendo a Hechicero con La Mística y Templario impactando a Volador Jr. con un espectacular Sasuke Special.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Fantasy, Galaxy, Shockercito vencieron a Full Metal, Pequeño Polvora, Rostro de Acero (10:43)

2) Dark Magic y Okumura vencieron a Fury Boy y Hombre Bala Jr. (14:44).

3) Match Relámpago: Calavera Jr. I venció a Robin (9:50)

4) Magnus, Valiente, Yutani vencieron a Fugaz, Star Black, Star Jr. (15:53)

5) Match Relámpago: Máscara Dorada venció a Stuka Jr. (8:46).

6) Místico y Templario vencieron a Hechicero y Volador Jr. (21:39).

.

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 13/enero/2026

Tras una eliminatoria intensa y llena de giros inesperados, Dulce Kitty resistió hasta el final y se alzó como la gran vencedora del torneo cibernético femenil dónde participaron Náutica, Ivanna, Tezca, Nexi, Lady Danger, Princesa Águila, Hécate y Valkyria.

Las Chicas Indomables, Lluvia y Jarochita, hicieron valer su experiencia y cohesión para imponerse a Miss Guerrera y Zeuxis en un duelo directo.

La nueva alianza de Furia Roja con Difunto y Barboza en El Galeón Fantasma comenzó con paso firme, superando a Bestia Negra, Guerrero de la Muerte y Ráfaga tras una batalla intensa en cada relevo.

En el turno principal, Atlantis, Dulce Gardenia, Titán conformaron un poderoso equipo para dominar a Averno, Euforia y Soberano Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Adrenalina, Garabato, Halcón de Plata, Rav vencieron a Black Boy, Demonio Maya, Thunder Boy, Yaky Boy

2) Torneo Cibernético de Amazonas: Dulce Kitty venció a Hecate, Domina, Tezca, Ivanna, Nexy, Náutica, Lady Danger, Princesa Águila, Valkiria

3) Fantástico, Gallo Jr., Makará, Ráfaga Jr. vencieron a Leo, Omar Brunetti, Principe Daniel, Vaquero Jr.

4) La Jarochita y Lluvia vencieron a Miss Guerrera y Zeuxis

5) Barboza, Difunto, Furia Roja vencieron a Bestia Negra, Guerrero de la Muerte, Ráfaga

6) Atlantis, Dulce Gardenia, Titán vencieron a Averno, Euforia, Soberano Jr.

.

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 16/enero/2026

.

– Sábado de Arena Coliseo – 17/enero/2026

.

– Domingo Familiar de Arena México – 18/enero/2026

.

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 19/enero/2026

.

– Martes de Arena México – 20/enero/2026

.

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 120/enero/2026