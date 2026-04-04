Místico, Mike Bailey y Kevin Knight retienen el Campeonato Mundial de Tríos AEW

En la lucha estelar del Viernes Espectacular del CMLL, Místico, ‘Speedball’ Mike Bailey y Kevin Knight defendieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante el equipo conformado por Hechicero, El Clon y Volador Jr., quienes representaron a la Don Callis Family.

El combate se desarrolló con un ritmo rápido desde los primeros instantes, con intercambios constantes de movimeintos y ataques conjuntos. Los campeones apostaron por la velocidad y el trabajo coordinado, destacando los lances de Místico y Knight, así como las patadas de Bailey.

Por su parte, los retadores respondieron con una combinación de fuerza y técnica, con Hechicero marcando el paso en varios momentos, mientras El Clon aportó potencia y Volador Jr. experiencia en los intercambios aéreos.

La lucha se mantuvo equilibrada con constantes cambios de dominio, incluyendo castigos en conjunto y ataques de alto riesgo que mantuvieron la intensidad en el cuadrilátero de la Arena México.

► Momento clave

El combate se definió cuando Místico aplicó La Mística sobre Volador Jr., obligándolo a rendirse y asegurando la victoria para su equipo.

Uno de los momentos relevantes fue la presentación de Volador Jr. como parte de la Don Callis Family, sumando un nuevo elemento al equipo retador durante la contienda.

► ¿Qué pasará?

Con esta defensa, Místico, Mike Bailey y Kevin Knight consolidan su reinado como campeones, mientras que la Don Callis Family deja abierta la posibilidad de buscar una revancha la cual podría ocurrir en AEW.