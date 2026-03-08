Gran representación tendrá la lucha mexicana en AEW Revolution 2026. Y es que tras anunciarse la semana pasada un duelo entre Andrade y Bandido, ayer durante Collision, AEW confirmó un nuevo combate para el PPV con Místico como implicado.
«Hangman» Page, Mike Bailey y Kevin Knight perdieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW frente a Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis, miembros de la Don Callis Family, en el cierre del más reciente episodio de Dynamite. Pero en Revolution, tendrán la oportunidad de recuperarlo. Y como Page estará ocupado intentando a su vez recuperar el Campeonato Mundial AEW, Bailey y Knight se han agenciado a Místico de socio.
«El Príncipe de Plata y Oro» lleva desde el pasado año sin competir en AEW; concretamente, desde Full Gear 2025, donde defendió el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL (junto con Máscara Dorada y Neón) ante la Don Callis Family. Será la primera vez que el mexicano compita por un oro de la casa Élite.
► AEW Revolution 2026: cartel actualizado
Además, otras luchas fueron añadidas al evento del próximo 15 de marzo. He aquí su menú al día de hoy.
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW, TEXAS DEATH MATCH: MJF (c) vs. «Hangman» Adam Page
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA A LA MEJOR DE TRES CAÍDAS: Kris Statlander (c) vs. Thekla
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (c) vs. The Young Bucks
- CAMPEONATO CONTINENTAL, LUCHA SIN LÍMITE DE TIEMPO: Jon Moxley (c) vs. Konosuke Takeshita
- CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Don Callis Family (Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis) (c) vs. JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) y Místico
- Bandido vs. Andrade
- Swerve Strickland vs. Brody King
- LUCHA SIN NADIE EN RINGSIDE: Toni Storm vs. Marina Shafir
[ZERO HOUR]
- CAMPEONATO NACIONAL AEW, BLACKJACK BATTLE ROYAL: Ricochet (c) vs. luchadores por determinar
