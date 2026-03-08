Místico luchará por primera vez por un título de AEW en Revolution

por
Místico

Gran representación tendrá la lucha mexicana en AEW Revolution 2026. Y es que tras anunciarse la semana pasada un duelo entre Andrade y Bandido, ayer durante Collision, AEW confirmó un nuevo combate para el PPV con Místico como implicado. 

«Hangman» Page, Mike Bailey y Kevin Knight perdieron el Campeonato Mundial de Tríos AEW frente a Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis, miembros de la Don Callis Family, en el cierre del más reciente episodio de Dynamite. Pero en Revolution, tendrán la oportunidad de recuperarlo. Y como Page estará ocupado intentando a su vez recuperar el Campeonato Mundial AEW, Bailey y Knight se han agenciado a Místico de socio.

«El Príncipe de Plata y Oro» lleva desde el pasado año sin competir en AEW; concretamente, desde Full Gear 2025, donde defendió el Campeonato Mundial de Tríos del CMLL (junto con Máscara Dorada y Neón) ante la Don Callis Family. Será la primera vez que el mexicano compita por un oro de la casa Élite

Místico con la bandera de México tras vencer a MJF en la Arena México en el especial de AEW Dynamite denominado AEW Grand Slam México (18 de junio de 2025) - Ernesto Ocampo - Superluchas 1
Ernesto Ocampo – Superluchas

 

► AEW Revolution 2026: cartel actualizado

Además, otras luchas fueron añadidas al evento del próximo 15 de marzo. He aquí su menú al día de hoy.

  • CAMPEONATO MUNDIAL AEW, TEXAS DEATH MATCH: MJF (c) vs. «Hangman» Adam Page
  • CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW, LUCHA A LA MEJOR DE TRES CAÍDAS: Kris Statlander (c) vs. Thekla
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: FTR (c) vs. The Young Bucks
  • CAMPEONATO CONTINENTAL, LUCHA SIN LÍMITE DE TIEMPO: Jon Moxley (c) vs. Konosuke Takeshita
  • CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW: Don Callis Family (Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis) (c) vs. JetSpeed (Kevin Knight y Mike Bailey) y Místico
  • Bandido vs. Andrade
  • Swerve Strickland vs. Brody King
  • LUCHA SIN NADIE EN RINGSIDE: Toni Storm vs. Marina Shafir

 

[ZERO HOUR]

  • CAMPEONATO NACIONAL AEW, BLACKJACK  BATTLE ROYAL: Ricochet (c) vs. luchadores por determinar

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos