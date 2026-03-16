Místico, Kevin Knight y «Speedball» Mike Bailey, NUEVOS Campeones Mundiales de Tríos AEW

Esta noche, en el PPV AEW Revolution 2026, vimos cómo Kyle Fletcher, Mark Davis y Kazuchika Okada pusieron en juego el Campeonato Mundial de Tríos AEW ante Místico, Knight «Speedball» Mike Bailey y Kevin Knight.

► Momentos clave

Místico y Okada empezaron la lucha, ambos esquivándose; Okada fue mandado a volar con una pequeña corbata al cuerpo por parte del enmascarado mexicano.

Kevin Knight, portando máscara estilo Místico al igual que Speedball, entró al ring, pero fue pateado por Okada y llevado al esquinero.

Davis evitó un azotón de espaldas contra la lona y le dio duro en la espalda al morenazo.

Fletcher recibió una patada de Knight y ahí sí pudo hacerle tremendo azotón de espaldas contra la lona a su rival, a quien le cayó con tope suicida.

Místico luego entró al encordado y dominó a Okada con su lucha mexicana, logrando mandarlo a volar fuera del ring, en donde le cayó con tremendo tope suicida, cabeza directo al pecho.

Más adelante, el mexicano siguió haciendo de las suyas, atacando a Fletcher y Okada, aunque casi se cae subiendo a las sogas, pero pudo mantener el equilibrio y mandó a volar a Fletcher con una linda corbata y Okada y Fletcher recibieron patadas voladoras.

Luego, los retadores conectaron a los Campeones Mundiales de Tríos AEW con tres grandes topes suicidas.

Okada luego le quitó su versión de la máscara de Místico a Kevin Knight, y este lo mordió… luego, Okada le dio patadas voladoras.

Speedball también quedó sin su máscara y Fletcher le dio tremenda superkick... Místico luego voló con una hermosa doble plancha cruzada sobre Okada y Fletcher, pero Davis lo mandó a volar fuera del ring.

Bailey le cayó encima a Davis con moonsault, pero Okada lo llevó de cara a la lona, solo para recibir una Franskteiner de Knight.

Místico evitó un ataque de Fletcher hacia Knight, y conectó al actual Campeón TNT con tremendo DDT de cabeza contra la lona.

El réferi evitó que Davis usara una silla; Fletcher quería darle con el título a Speedball, pero este lo evitó y Knight aprovechó para darle tremendo DDT a Fletcher.

Bailey voló y le cayó con las rodillas en toda la espalda a Fletcher, pero Davis evitó la derrota para su grupo y luego, atacó con patada enzuigiri a Bailey y Knight.

Davis luego le hizo tremendo martinete a Bailey, pero Místico evitó la derrota de su equipo… Okada sacó al enmascarado mexicano del ring.

Kevin Knight con súper lazo, casi vence a Davis, de no ser por Okada, quien pateó luego a Místico, pero fue mandado a volar con una corbata.

El final llegó cuando Místico sorprendió a Kyle Fletcher con La Mística. Mike Bailey conectó una patada giratoria sobre Mark Davis y Kevin Knight le cayó encima a Mark Davis con su UFO Splash para ganar por cuenta de tres y ser los NUEVOS Campeones Mundiales de Tríos AEW.

#AEWRevolution Místico, Kevin Knight y Speedball, nuevos Campeones Mundiales de Tríos AEW pic.twitter.com/sMyO08GsC4 — Ernesto Ocampo (@ocampoxlaw) March 16, 2026

► ¿Y ahora qué?

Pues Místico firmó contrato con AEW oficialmente, así que se vienen muchas cosas buenas para él y para Kevin Knight y «Speedball» Mike Bailey en AEW.