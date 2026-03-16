Místico firma contrato con AEW

En una noche histórica para la lucha libre mexicana, Místico no solo conquistó su primer campeonato en AEW, sino que además fue anunciado oficialmente como nuevo integrante de la empresa tras su victoria en AEW Revolution.

El “Príncipe de Plata y Oro” formó equipo con Kevin Knight y Mike “Speedball” Bailey, conocidos colectivamente como Jetspeed, para enfrentar a la Don Callis Family en la lucha por los Campeonatos Mundiales de Tríos de AEW.

Del otro lado del ring estuvieron Kazuchika Okada, Kyle Fletcher y Mark Davis, en un combate celebrado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El combate fue una intensa batalla de seis hombres en la que ambos equipos intercambiaron momentos de dominio. Y tras varios minutos el equipo del mexicano se llevó el tríunfo.

► Tony Khan anuncia: “Místico is All Elite”

Tras el combate, el presidente de la empresa, Tony Khan, por medio de sus redes sociales y con una imagen en el recinto se anunció la firma de Místico con AEW, lo que representa un contrato dual con esta empresa y el CMLL.

Este modelo ya ha sido utilizado con otros luchadores mexicanos que han fortalecido la relación entre ambas empresas, como Hechicero, Máscara Dorada y Persephone.

► Un nuevo capítulo para el Príncipe de Plata y Oro

Místico debutó en AEW en octubre de 2023 durante un episodio de Rampage, donde derrotó a Rocky Romero. Desde entonces ha tenido varias apariciones destacadas en la empresa, incluyendo una rivaludad itensa con MJF tanto en México como en Estados Unidos.