Místico enfrentará a Michael Oku en Fantastica Mania UK

por
Michael Oku

Aunque en México aún no tiene el caché de otros foráneos, Michael Oku guarda ya bastante experiencia compitiendo sobre el país azteca. Todo, gracias a la asociación que mantienen RevPro y el CMLL desde hace bastante tiempo. De hecho, antes de que Oku se calzara las botas por primera vez. 

«The OJMO» ha sido parte primordial de Fantastica Mania UK, el equivalente homónimo sobre suelo británico a la tradicional cita «crossver» celebrada por el CMLL. En 2023 hizo doblete y cerró el segundo show de la cita, defendiendo con éxito el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro ante Hechicero. Y en 2024 tuvo una participación similar, reteniendo dicha correa frente a Último Guerrero como cierre de las festividades

Este 2025, Oku no ostenta el máximo título de RevPro, aunque podría volver a conquistarlo hoy mismo cuando se mida a Sha Samuels. En cualquier caso, Oku ya ha sido anunciado para la segunda función de Fantastica Mania UK 2025, y su rival compensa cualquier falta de oro: Místico. Nunca antes disputado, tal duelo supone un auténtico choque de luchadores franquicia de ambas promotoras, pues pese al estatus de Samuels, Oku sigue siendo extraoficialmente la cara de RevPro. 

© Consejo Mundial de Lucha Libre

 

► Cartel de Fantastica Mania UK

Habrá que esperar apenas 13 días para ver Fantastica Mania UK 2025, el próximo 18 de octubre desde The Hangar en Liverpool. He aquí su menú anunciado hasta el momento. 

[Show 1]

 

[Show 2]

  • Místico vs. Michael Oku

 

[Aún por definir]

 

 

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Rafael Indi rafaelinaresindiano@gmail.com | @rafael_indi

Archivo de artículos