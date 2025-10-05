Aunque en México aún no tiene el caché de otros foráneos, Michael Oku guarda ya bastante experiencia compitiendo sobre el país azteca. Todo, gracias a la asociación que mantienen RevPro y el CMLL desde hace bastante tiempo. De hecho, antes de que Oku se calzara las botas por primera vez.
«The OJMO» ha sido parte primordial de Fantastica Mania UK, el equivalente homónimo sobre suelo británico a la tradicional cita «crossver» celebrada por el CMLL. En 2023 hizo doblete y cerró el segundo show de la cita, defendiendo con éxito el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro ante Hechicero. Y en 2024 tuvo una participación similar, reteniendo dicha correa frente a Último Guerrero como cierre de las festividades.
Este 2025, Oku no ostenta el máximo título de RevPro, aunque podría volver a conquistarlo hoy mismo cuando se mida a Sha Samuels. En cualquier caso, Oku ya ha sido anunciado para la segunda función de Fantastica Mania UK 2025, y su rival compensa cualquier falta de oro: Místico. Nunca antes disputado, tal duelo supone un auténtico choque de luchadores franquicia de ambas promotoras, pues pese al estatus de Samuels, Oku sigue siendo extraoficialmente la cara de RevPro.
► Cartel de Fantastica Mania UK
Habrá que esperar apenas 13 días para ver Fantastica Mania UK 2025, el próximo 18 de octubre desde The Hangar en Liverpool. He aquí su menú anunciado hasta el momento.
[Show 1]
[Show 2]
- Místico vs. Michael Oku
[Aún por definir]
- Implicaciones de Máscara Dorada, Titán, Esfinge, Fuego, Xelhua, Último Guerrero, Zandokan Jr., Difunto, Okumura y Felino Jr.
🚨 Match Announcement— Revolution Pro (@RevProUK) October 3, 2025
📅Saturday 18th October
📍The Hangar, Wolverhampton
Fantastica Mania UK 2025 SHOW TWO
🇲🇽 🤝🇬🇧
MISTICO VS MICHAEL OKU
Show One: https://t.co/aGb5SCTQWm
Show Two: https://t.co/5Gh90e8hDs
Two Show Ticket (HUGE SAVINGS): https://t.co/vC0pS0Z2qU pic.twitter.com/4QWTPQCo6i
