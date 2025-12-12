Místico en la mira de Soberano Jr; Olympia lista para viaje a Japón y más

Nuevamente volvemos a leernos en viernes, con la información más destacada del Consejo Mundial de Lucha Libre en su resumen informativo «Mirada Semanal CMLL«.

► Mirada Semanal CMLL

Sigue la intensa actividad dentro del CMLL, a pesar de que en esta semana no hubo títulos en juego ni invitados internacionales.

Dio inicio una rivalidad muy interesante entre el joven Soberano Jr. y el «Príncipe de Plata y Oro», Místico. Soberano retornó con hambre de logros, por lo que se animó a desafiar a Místico por su cinturón. Pero Místico no solo aceptó el desafío, además insinuó la posibilidad de que ambos den continuidad a una naciente rivalidad, la acrecenten y ésta culmine en la magna Función de Aniversario.

Pero no nos dilatemos y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 05/diciembre/2025

Zeuxis y Olympia volvieron a dejar claro por qué son una dupla temible. Con un acoplamiento impecable y una agresividad intempestiva, superaron a India Sioux y Lluvia en una batalla que encendió al público.

En el evento especial de la noche, Dragón Legendario y Dragón de Fuego sacaron la casta en nombre de Dragón Rojo Jr., imponiéndose con fuerza y determinación para derrotar a Magnus, El Cobarde y Guerrero Maya Jr.

Neón dejó en desventaja a Templario y Titán; aun así, los científicos sacaron el carácter y lograron imponerse a Bárbaro Cavernario, Averno y Volador Jr., quienes abandonaron el ring entre frustración y furia, atacando a sus rivales antes de retirarse.

Soberano Jr. sorprendió al imponerse a Místico y Máscara Dorada, incluso después de la eliminación de Difunto. Con esta victoria, El Lujo de la Lucha Libre lanzó un desafío al Rey de Plata y Oro por el Campeonato Mundial de Peso Semicompleto del CMLL.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Péndulo venció a Carnifice (8:32)

2) Olympia y Zeuxis vencieron a India Sioux y La Catalina (11:16)

3) Mano a Mano: Capitán Suicida venció a Yutani (12:09)

4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. venció a El Cobarde, Guerrero Maya Jr., Magnus (13:11)

5) Neón, Templario, Titán vencieron a Averno, Bárbaro Cavernario, Volador Jr. (9:16)

6) Difunto y Soberano Jr. vencieron a Máscara Dorada y Místico (19:05)

• Sábado de Arena Coliseo – 06/diciembre/2025

El Pantera y el Hijo del Pantera estuvieron muy cerca de llevarse la victoria, pero Felino Jr. logró imponerse sobre ambos para asegurar el triunfo junto a El Felino.

A pesar de quedarse solo tras la eliminación del Hijo de Blue Panther, la fortaleza de Blue Panther Jr. terminó por sorprender a Los Gemelos Diablo, dejando la victoria en manos del lagunero.

Magnus resistió con valentía los poderosos embates de Dark Panther y, en el momento justo, lo fulminó con unos terribles rodillazos al pecho para quedarse con la victoria en este Match Relámpago.

Ángel de Oro y Niebla Roja firmaron una extraordinaria actuación al superar a Stuka Jr. y al Hijo de Stuka Jr. en una semifinal llena de intensidad.

Volador Jr. se llevó la victoria en un espectacular triangular de juniors que puso punto final a “Lazos de Sangre”. El Depredador del Aire aprovechó para castigar a Averno con un backcracker y rematar a Atlantis Jr. con un Canadian Destroyer.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Espíritu Negro y Rey Cometa por DQ

2) Match Relámpago: Espanto Jr. venció a Hombre Bala Jr. (9:44)

3) Felino y Felino Jr. vencieron a Hijo del Pantera y Pantera (12:58)

4) Blue Panther e Hijo de Blue Panther vencieron a Gemelo Diablo I y Gemelo Diablo II (15:24)

5) Match Relámpago: Magnus venció a Dark Panther (8:12)

6) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Hijo de Stuka Jr. y Stuka Jr. (13:01)

7) Volador Jr. venció a Atlantis Jr., Averno (12:13)

• Domingo Familiar de Arena México – 07/diciembre/2025

Las Chicas Indomables, Lluvia y La Jarochita, dieron muestra de entrega y corazón, pero esta tarde fueron superadas por la fiereza y rudeza absoluta de Zeuxis y Reyna Isis.

Los Infernales, Averno y Euforia, aprovecharon al máximo el error de Atlantis Jr., quien impactó por accidente a Esfinge, y con astucia terminaron por imponer su autoridad en un emocionante duelo semifinal.

Atlantis se acopló de manera impecable con El Sky Team (Místico y Máscara Dorada) para conquistar el triunfo en el encuentro súper estelar. Juntos doblegaron a Hechicero, Volador Jr. y Soberano Jr., una esquina ruda que mostró fuertes desacuerdos.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Disturbio y Troglodita vencieron a Astro Boy Jr. y Leono

2) Match Relámpago: Raider venció a Fuego

3) Dulce Gardenia, El Hijo De Blue Panther, Magia Blanca vencieron a Alom, Crixus, Troyano

4) La Jarochita y Lluvia vencieron a Reyna Isis y Zeuxis

5) Averno y Euforia vencieron a Atlantis Jr. y Esfinge

6) Atlantis, Máscara Dorada, Místico vencieron a Hechicero, Soberano Jr., Volador Jr.

• Lunes Clásico de Arena Puebla – 08/diciembre/2025

Lluvia y Tabata cayeron ante la rudeza de Sanely y Zeuxis en el tercer encuentro de la noche. Esta fue la primera vez que madre e hija hicieron equipo en Puebla.

Magnus y Rugido mantuvieron lejos del cuadrilátero al Galeón Fantasma, al tiempo que Volador Jr. daba cuenta de Último Guerrero con un potente backcracker.

En el desenlace de la contienda estelar, Máscara Dorada y Atlantis Jr. sucumbieron ante Los Hermanos Chávez, que junto a Soberano Jr. derrotaron a los técnicos completados por Místico.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Espíritu Maligno y Sombra Diabolika Jr. vencieron a Astro y Meyer

2) Acero y Aéreo vencieron a Pequeño Violencia y Rostro de Acero

3) Sanely y Zeuxis vencieron a Lluvia y Tabata

4) Atlantis, Dulce Gardenia, Magia Blanca vencieron a Okumura, Virus, Yutani

5) Magnus, Rugido, Volador Jr. vencieron a Barboza, Difunto, Último Guerrero

6) Ángel de Oro, Niebla Roja, Soberano Jr. vencieron a Atlantis Jr., Máscara Dorada, Místico

• Martes de Arena México – 09/diciembre/2025

Las Campeonas Nacionales de Parejas, Kira y Skadi, se quedaron con la victoria en el segundo duelo de la noche al superar con solidez a Olympia y Reyna Isis.

Los Depredadores (Magnus y Vegas Depredador) consiguieron acoplar a la perfección al Hijo de Stuka Jr. a su ofensiva letal, y juntos firmaron una victoria sobresaliente ante Capitán Suicida, Max Star y Futuro.

A solo cinco segundos de que expirara el límite de tiempo en este Match Relámpago, Máscara Dorada sorprendió a Bárbaro Cavernario al atraparlo con su propia llave, La Cavernaria, arrancando una victoria dramática.

Místico y Titán terminaron con la racha de victorias que Ángel de Oro y Niebla Roja acumulaban como pareja, al someterlos en el evento estelar de la noche.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Mercurio, Minos I, Minos II vencieron a Full Metal, Pequeño Polvora, Rostro de Acero (12:59)

2) Kira y Skadi vencieron a Olympia y Reyna Isis (11:56)

3) Match Relámpago: Dark Panther venció a El Cobarde (9:40)

4) Hijo de Stuka Jr., Magnus, Vegas Depredador vencieron a Capitán Suicida, Futuro, Max Star (13:39).

5) Match Relámpago: Máscara Dorada venció a Bárbaro Cavernario (9:55).

6) Místico y Titán vencieron a Ángel de Oro y Niebla Roja (21:12).

• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 09/diciembre/2025

Valkyria tomó el control de la tercia y, junto a Náutica y Lady Danger, logran imponerse con fuerza ante Dulce Kitty, Ivanna y Miss Guerrera en un duelo vibrante.

Lluvia y Tessa Blanchard sometieron desde la esquina técnica, mostrando carácter y excelente coordinación para superar a Zeuxis y Sanely en un duelo intenso de Amazonas.

El Heredero de la Atlántida respondió a lo grande. Atlantis Jr. se impuso en un mano a mano ante Último Guerrero, demostrando madurez, fuerza y un estilo que sigue creciendo en cada batalla.

Soberano Jr., Euforia y Averno sacaron toda su furia y experiencia, imponiéndose con autoridad y colmillo ante Templario, Fantástico y Esfinge en la lucha estelar de esta noche.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Lady Danger, Náutica, Valkiria vencieron a Dulce Kitty, Ivanna, Miss Guerrera

2) Átomo y KeMonito vencieron a Chamuel y KeMalito

3) Ráfaga Jr. venció a Gallo Jr., Príncipe Drago, Makará, Shezmu, Rav, Templario, Abigor LP

4) Lluvia y Tessa Blanchard vencieron a Sanely y Zeuxis

5) Atlantis Jr. venció a Último Guerrero

6) Averno, Euforia, Soberano Jr. vencieron a Esfinge, Fantástico, Templario por DQ

► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 12/diciembre/2025

– Sábado de Arena Coliseo – 13/diciembre/2025

– Domingo Familiar de Arena México – 14/diciembre/2025

– Lunes Clásico de Arena Puebla – 15/diciembre/2025

– Martes de Arena México – 16/diciembre/2025

– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 16/diciembre/2025