Místico dejó vacante el Campeonato de Peso Medio MLW

Por delante de AEW, MLW es la promotora estadounidense con la que Místico guarda mayor vinculación actualmente. Hasta el punto de que el pasado año conquistó uno de sus títulos más importantes, el Campeonato de Peso Medio. Sin embargo, ayer, durante el evento Battle Riot VII, tal reinado vio su fin.

Ya a principios de semana, MLW anunció que por lesión el enmascarado no competiría en la cita, donde tenía previsto defender estatus ante Templario, y a cambio, la promotora quiso compensarlo programando una Triple Amenaza con «el Guerrero León», Hechicero y Esfinge.

No obstante, como también anunció MLW, Místico haría acto de presencia para informar de su futuro, y este tomó allí una decisión: dejar vacante el Campeonato de Peso Medio, tras 401 días como monarca. No por su dolencia, sino porque se considera preparado para aspirar al Campeonato Mundial de Peso Completo.

Aunque hubo un pequeño contratiempo. Cuando Místico le dio a César Durán el título, Ikuro Kwon apareció de improviso, escupió su «mist» sobre la cara del presidente de MLW y le robó dicho oro, ante la estupefacción general. Veremos qué ocurre pues con el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Desde la Thunder Studios Arena en Long Beach (California, EEUU) se celebró MLW Thunder Riot VII. Velada que dio todo esto de sí.

DID THAT JUST HAPPEN?!? 🤯@caristicomx vacates his MLW Middleweight title due to injury, before @The_IkuroKwon mists @RealCesarDuran and steals the championship!#MLWRiot ▶️ https://t.co/wN1Nj1llQl pic.twitter.com/78BlcTCUUb

— MLW (@MLW) April 6, 2025