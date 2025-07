La resolución del combate entre Místico y MJF en la Arena México hacía presagiar que veríamos una revancha, probablemente en AEW All In: Texas, sobre todo después del asalto perpetrado por Friedman bajo los focos de MLW. Anoche, se confirmó que el mexicano y el estadounidense volverán a compartir ring el próximo fin de semana, aunque no estarán solos.

Si MJF ya se aseguró entrar en segundo lugar en el Casino Gauntlet de dicho PPV, al ganar una lucha a cuatro bandas durante el más reciente Dynamite, Místico no ha tenido que hacer nada para ganarse su hueco, aunque desconocemos su orden de entrada. Ambos, pues, batallarán de nuevo, esta vez por conseguir una oportunidad titular, junto a, por ahora, Mark Briscoe como único otro nombre anunciado.

Semana movida la de Místico, pues antes deberá verse las caras con The Beast Mortos en el siguiente episodio de Collision, a emitirse el jueves en directo desde Garland (Texas, EEUU).

Además de Místico, otros añadidos se hicieron al menú que presentará AEW All In: Texas el 12 de julio desde el Globe Life Field de Arlington (Texas, EEUU).

