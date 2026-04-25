Místico lidera triunfo del CMLL en la Copa 70 Aniversario ante la Don Callis Family

La Copa 70 Aniversario de la Arena México presentó un choque de equipos donde representantes del CMLL se midieron ante integrantes de la Don Callis Family en una lucha que fue de menos a más en intensidad.

Desde los primeros intercambios, ambos bandos mostraron sus cartas. Místico y Neón destacaron por su coordinación, aunque Mark Davis logró frenarlos con su poder físico, obligando al equipo técnico a trabajar en conjunto.

La rudeza se hizo presente cuando Volador Jr. centró su ataque en Místico, incluso intentando arrancarle la máscara, mientras Rocky Romero, El Clon y Davis mantenían bajo control a sus rivales.

Durante varios minutos, la Don Callis Family dominó con ataques combinados que impidieron la reacción de los representantes del CMLL. Sin embargo, Último Guerrero logró cambiar la inercia con su experiencia, iniciando la reacción de su equipo.

El combate subió de nivel con secuencias aéreas, donde Místico y Neón volvieron a brillar al neutralizar a Volador Jr. y El Clon. Mientras tanto, Guerrero resistía ante múltiples rivales, manteniendo a su equipo con vida.

Los del CMLL tomaron el control, aunque El Clon respondió con espectaculares movimientos que encendieron al público y provocaron una serie de vuelos por parte de ambos equipos. Aun así, el dominio técnico terminó imponiéndose en la recta final.

► Momentos claves

En el desenlace, Místico atrapó a Rocky Romero con su clásica “Mística”, obligándolo a rendirse para asegurar la victoria del equipo del CMLL.

► ¿Qué pasará ahora?

El triunfo refuerza la posición de los representantes del CMLL frente a la Don Callis Family, mientras que la rivalidad entre Místico y Volador Jr. continúa intensificándose, dejando abierta la puerta a nuevos enfrentamientos.