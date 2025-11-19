Místico busca hacer historia, ganó primera eliminatoria por la Leyenda Azul

La figura del Místico volvió a brillar en el Martes de Arena México. Con determinación y una ejecución impecable, el ídolo del CMLL se abrió paso entre algunos de los gladiadores más fuertes de la actualidad para instalarse como el primer finalista de La Leyenda Azul 2025.

El torneo, que reúne a pesos semicompletos y completos, presentó una fase eliminatoria exigente donde participaron nombres de alto calibre como Atlantis Jr., Akuma, Esfinge y Gran Guerrero. Todos ofrecieron combates de intensidad, aunque quedaron fuera rumbo a la final.

► Místico busca el bicampeonato de La Leyenda Azul

En la fase definitiva, Místico se midió ante Atlantis Jr. en un duelo de estilos y experiencia. El desenlace llegó cuando el Rey de Plata y Oro aplicó su clásica “Mística”, asegurando el pase a la final programada para el viernes 28 de noviembre.

“Tengo hambre de triunfo. Voy por dos Leyendas Azules consecutivas y hoy demostré que estoy más fuerte que nunca”, declaró Místico tras su triunfo, visiblemente motivado y decidido a marcar una época dentro del torneo.

Ahora, Místico tendrá que esperar a los otros dos finalistas que se definirán en las próximas funciones.