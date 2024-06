Missy Hyatt: «Fui novia de Jim Ross unos años»

Aunque la vida de Jim Ross, actual comentarista especial de AEW, ha sido bastante pública en los últimos años, conociendo los fans su gran dolor luego de la muerte en un accidente de tránsito de su esposa, con quien tuvo una relación de 24 años, y su cáncer de piel y de huesos, recientemente, ha salido algo a la luz que no se conocía.

La exvalet de WCW y WWE, Missy Hyatt, quien también tuvo un par de luchas durante su carrera, fue novia recientemente de Ross. Así lo reveló de manera sorpresiva la mujer de hoy 60 años de edad, cuyo nombre real es Melissa Ann Hiatt.

Lo hizo en una reciente entrevista con Renée Duprée para su video podcast Café de René. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

«Jim y yo salimos durante un par de años. Unos dos años después de que falleciera su esposa, salimos casi dos años. Así que, sí. Sacudí su mundo. Y él sacudió el mío».

Se desconoce el motivo de su separación. Lo gracioso fue que Duprée y su copresentador quedaron tan sorprendidos, que duraron varios segundos en silencio después de esta revelación.

