Miro y CJ Perry esperaban que AEW los reuniera

En relación al presente de Andrade en la WWE y a la salida de Miro de AEW, CJ Perry comentaba recientemente:

«Gracias a Dios. Un hombre es un súper atleta y el otro es un peso crucero volador que golpea más fuerte que un peso completo. No puedo esperar para verlos pelear de nuevo. ¿Quién crees que ganará esta vez si no ayudo a [Miro] a vencer a mi excliente [Andrade]?».

Thank God. One man is the Super Athlete & the other man is a flying cruiser weight who hits harder then a heavy weight ! I can’t wait to see them fight again. Who do you think will win this time if I don’t help @ToBeMiro to win again my former ex client @AndradeElIdolo. https://t.co/1a4iHqSUTE

— CJ Perry (@TheCJPerry) February 13, 2025