Miro anuncia nuevo proyecto fuera de AEW

Miro no ha sido visto en AEW desde All Out, y ni siquiera ha competido en televisión durante varios meses. No hay un motivo aparente para esta situación y su ausencia es una gran causa de preocupación para muchos fanáticos, ya que sienten que el búlgaro simplemente se está desperdiciando por completo en la empresa y merece algo mejor.

Sean Ross Sapp informó hace pocos días por medio de Fightful Select de que Miro había regresado a Bulgaria desde hace un tiempo, al igual que su esposa Lana, que está con él. No hubo mayores detalles de esta situación.

Recientemente, The Bulgarian Brute recurrió a su cuenta de Twitter para anunciar oficialmente que es un actor de voz en un nuevo proyecto animado de HBO Max llamado ‘Yellowbird’. Miro agregó que el referido proyecto cercano y querido para su corazón.

I'm very honored to be a voice actor in a very special @HBOMAX animated short called Yellowbird.

It's a project very near to my heart, available to stream today in the "Only You" collection. pic.twitter.com/aTgZSSVV80

— Miro (@ToBeMiro) March 24, 2023