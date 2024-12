Miranda Maverick quiere a Jessica Andrade después de UFC Tampa

Miranda Maverick salió victoriosa pero decepcionada de UFC on ESPN 63. A pesar de su victoria sobre Jamey-Lyn Horth en las preliminares en el Amalie Arena, Maverick (15-5 MMA, 8-3 UFC) fue sumamente crítica de la actuación que le valió una victoria por decisión unánime.

“La peor victoria que he conseguido. La peor actuación que he hecho en lo que respecta a conseguir la victoria. Simplemente no saqué todo lo que tenía. Estoy muy decepcionada con mi actuación. Soy mejor de lo que era. Pero al final del día, una victoria es una victoria. Me pagan por la victoria de la manera que necesito. Con suerte, renegociaré y subiré más alto en la clasificación”.

Horth (7-2 MMA, 2-2 UFC) fue un reemplazo de última hora para la lesionada Tracy Cortez , con quien Maverick se ha enfrentado dos veces pero aún no ha peleado. Inicialmente, se esperaba que Maverick vs. Cortez (11-2 MMA, 5-1 UFC) se llevara a cabo en julio. Cortez fue trasladada de esa pelea a un evento principal contra Rose Namajunas. Después de que Cortez perdió , fue reprogramada para enfrentar a Maverick. Sin embargo, se retiró debido a una lesión que requirió cirugía.

Dada la historia de cancelaciones, Maverick ha perdido el interés por una posible reprogramación. Preferiría pelear con la ex campeona de la UFC Jessica Andrade .

“Se suponía que esta vez tendría una oponente clasificada. Todavía quiero una oponente clasificada la próxima vez. Me encantaría pelear con Jessica Andrade en abril. Ella me ha inspirado mucho a lo largo de este viaje. Nadie en el top 15 o top 10 quería pelear conmigo cuando Tracy se retiró. Tenían cinco semanas de aviso y querían decir que era un aviso corto. Así que quiero seguir subiendo. … Son dos veces que (Cortez) ha tenido que pelear conmigo ahora. Le dimos un 80 por ciento de posibilidades de que se retirara esta vez. Lo que sucedió fue que se retiró y luego, mágicamente, cuatro días después dice que está lista para pelear nuevamente. Extraño”.

El posible enfrentamiento contra Andrade (26-13 MMA, 17-11 UFC) le interesa a Maverick por múltiples razones. Es una oportunidad de pelear para ascender en la clasificación, sí, pero también Maverick cree que sería una gran pelea de estilo para los fanáticos dadas sus similitudes percibidas.

“Ambas tenemos un físico similar al de las chicas musculosas y robustas de la división. La he visto pelear desde que empecé en la UFC. Era una niña y veía a Jessica Andrade pelear por televisión. En la categoría 15-10, ninguna chica quería pelear. Podía decir nombres específicos. Obviamente, está Tracy. Casey O’Neill no ha aceptado una pelea en tres ocasiones. Incluso con poco tiempo de antelación, no quería hacerlo contra mí. (Había) al menos otras dos chicas en esa categoría 15-10. Pasémoslas por alto. Pasemos a Andrade. Daremos una actuación espectacular y seremos las favoritas de los fans”.