MIRAI se proclamó campeona en JTO

Just Tap Out celebró su evento «Final Show Of The Year» de fin de año en el Tokyo Square de Tokio en Itabashi. Fue un evento de diez luchas con cuatro choques titulares.

► MIRAI se convierte en la nueva campeona femenina JTO

Uno de esos títulos que se disputaron fue el Campeonato Femenino JTO, donde MIRAI de Michinoku Pro desafió a la campeona reinante Azusa Inaba por el cinturón. Inaba llevaba 387 días como campeona y realizó a cabo su séptima defensa del título que ostentaba desde el 6 de diciembre de 2024.

La batalla fue intensa, y los recios castigos por ambas partes se prolongaron por poco más de diecisiete minutos. El cierre se dio cuando MIRAI derribó a Azusa Inaba con un poderoso Lariat, con el que terminó el reinado de la luchadora de JTO.

De esta manera, MIRAI se convirtió en la sexta campeona femenina JTO desde la creación del título, el 11 de noviembre de 2023. Entre las campeonas femeninas de JTO anteriores se incluyen Unagi Sayaki, Aoi y Misa Kagura.

Los resultados completo son:

JTO «FINAL MATCH OF THE YEAR», 28.12.2025

TOKYO SQUARE in Itabashi

1. Jumbo Inoue y Big Haruka vencieron a Mizuha y Luvlica Hinano (7:12) con un Jumbo Breaker de Inoue sobre Hinano.

2. Yuku Kagatobi venció a Jewel Bird (7:39) con un Vital Part Attack.

3. ARA y Mr. Mask vencieron a Kenichi y Kensuke (8:54) con un Guilty Angel de Mask sobre Kenichi.

4. UWA World Light Heavyweight Title: Naoya «AKM» Akama (c) venció a Hiro Iijima (10:19) con un Dream Flyer defendiendo el título.

5. Aoi venció a HisokA (7:24)[/B] por Pinfall.

6. JTO Ranking Match: TAKA Michinoku [6] venció a Akira Jumonji [3] (6:12) con un Modified Just Facelock.

7. rhythm Last Match: rhythm vs. Tomoka Inaba – finalizó sin decisión, porque Big Fusion intervino.

8. JTO Tag Team Title: Genta Yubari y MIYAMASA vencieron a KEITA y Bomber Tatsuya (c) (12:40) por detención arbitral (Yubari venció a KEITA) – conquistando el título.

9. JTO Girls Title: MIRAI venció a Azusa Inaba (c) (17:14) con un Lariat – conquistando el título.

10. KING OF JTO, 3 Way Match: Ryuya Takekura [2] venció a Thunder Masami [1, c] y IBUKI [8] (12:02) con un FTS sobre Masami – conquistando el título.