MIRAI: «Firmé con Michinoku Pro para difundir la lucha en Iwate»

MIRAI la flamante contratación de Michinoku Pro Wrestling, fue entrevistada y reveló los motivos que la animaron a unirse a la empresa con sede Takizawa, Iwate.

► MIRAI explicó su decisión de unirse a Michinoku Pro

A finale de septiembre, MIRAI dio la sorpresa al anunciar su salida de Marigold, empresa de la que fue parte desde su fundación el 20 de mayo de 2024. MIRAI fue parte del grupo de talentos que abandonaron Stardom para unirse a Marigold, la nueva empresa de Rossy Ogawa.

MIRAI se despidió de Marigld el 13 de octubre, manifestando su intención de trabajar como luchadora independiente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que el destino de la luchadora se conociera. El 2 de noviembre, Michinoku Pro se presentó su magno evento «Uno Grande 2025», donde se anunció la participación de Mayu Iwatani de Marigold enfrentando a una oponente sorpresa, quien resultó ser MIRAI. El duelo resultó emocionate y terminó por imponerse Mayu Iwatani.

Tras la lucha, subieron al ring Jinsei Shinzaki, presidente de Michinoku Pro y Rossy Ogawa, su contra parte en Marigold. Entonce se anunció que MIRAI, oriunda de Iwate, se había unido oficialmente a Michinoku Pro Wrestling y se le entregó un conjunto deportivo como símbolo de su incorporación a la promoción.

MIRAI fue entrevistada por Tokyo Sports y reveló su decisión de unirse a Michinoku Pro:

Desde que Jinsei Shinzaki se convirtió en presidente, siempre supe que Michi Pro estaba reclutando luchadoras. Estaba pensando en trabajar como independiente cuando recibí la oferta para unirme a ellos. Me rondaban muchas ideas por la cabeza: si me unía a Michi Pro, podría promocionar Iwate aún más que antes, y también podría competir en otras promociones como miembro de Michinoku Pro. Me alegró la reacción del público cuando competí, y Mayu también me animó con el micrófono, así que decidí unirme al equipo. Quiero que la lucha libre profesional tenga mayor difusión en Iwate y quiero ser un puente entre mi ciudad natal y este deporte, mostrando el atractivo de Iwate a través de la lucha libre. Y esto es algo que llevo diciendo desde hace mucho tiempo, pero si voy a hacerlo, apuntaré alto. Por eso aspiro a conseguir títulos de todas las empresas.

MIRAi ya tiene programada su primera lucha oficial en Michinoku Pro, que se realizará el 16 de noviembre, donde chocará contra el veterano Jinsei Shinzaki en un mano a mano.