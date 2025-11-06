MIRAI firma contrato con Michinoku Pro

La luchadora japonesa MIRAI, quien trabajaba como independiente desde hace poco, dio la sorpresa al anunciar su incorporación a la empresa Michinoku Pro Wrestling.

► MIRAI firmó contrato con Michinoku Pro

Fue en los últimos días de septiembre que MIRAI anunció de forma inesperada que dejaría Marigold, empresa a la que había estado ligada desde el año pasado, cuando Marigold comenzó a laborar. MIRAI se despidió de Marigold a mediados de octubre y comenzó a luchar en varias empresas independientes femeninas.

Tras su paso por Stardom y Marigold, y luego convertirse en luchadora independiente, muchos fans se preguntaban cuál sería el siguiente paso en su carrera , pero MIRAI sorprendió a todos con una aparición en Michinoku Pro Wrestling, confirmando que es su nueva empresa.

Michinoku Pro celebró la función «Grande Uno» en el Gimnasio Prefectural de Iwate, donde Mayu Iwatani de Marigold se enfrentaría a una oponente misteriosa. Cuando llegó el momento decisivo, MIRAI sorprendió a los aficionados al aparecer tras el telón. Ambas luchadoras se midieron en un combate reñido, con Mayu Iwatani llevándose la victoria. Tras el encuentro, se unieron a ellas el presidente de Michinoku Pro, Jinsei Shinzaki, y Rossy Ogawa, presidente de Marigold. Juntos, confirmaron a MIRAI como miembro oficial del plantel de Michinoku Pro y sin lugar a dudas, una colaboración permanente entre ambas empresas.