El pasado jueves 17 de abril de 2025, durante el reconocido evento denominado WrestleCon 2025, vimos la peor lucha de la historia. Así la ha calificado el respetado periodista estadounidense, Dave Meltzer.

Se trata de la lucha entre la leyenda japonesa, Minoru Suzuki, y el reconocido exboxeador, ex peleador de MMA, exkickboxer y luchador profesional con pasado en WWF, Butterbean, de nombre real, Eric Scott Esch.

La misma se llevó a cabo desde el Pearl Theater At Plams Casino Resort en Las Vegas – Paradise, Nevada. Y se emitió en PPV. Dave Meltzer, sorpresivamente, le dio una calificación de -459.7 estrellas. Sin duda alguna, toda una locura. Esta es la explicación dada por Dave Meltzer:

«Mickie James derrotó a Maki Itoh. La historia fue que James se agotó rápidamente y, por alguna razón, detuvo el combate para lanzar una promo en contra de Dave Meltzer. Irónicamente, él ni siquiera estaba allí, pero llegó como dos minutos después.

«Ella dijo algo sobre nunca haber recibido una calificación de cinco estrellas y el público comenzó a corear cosas negativas sobre él. Ella seguía hablando. Luego ambas cantaron. Después retomaron la lucha. El combate fue brutalmente malo. Se dijo que habría sido el peor del año… si no fuera por el que vino después.

«Minoru Suzuki luchó contra Butterbean y terminaron en un doble conteo fuera. Este fue, de hecho, el peor combate de lucha libre profesional que Meltzer ha visto en su vida. A diferencia del anterior, al menos este tuvo a la gente apoyando a Butterbean con ruido, cánticos de ‘Fight Forever’ y, tras el doble conteo fuera, corearon “una ronda más”. Dan Severn fue el réferi.

«Severn, que tiene casi 67 años, apenas se podía mover. Butterbean no podía moverse en absoluto. Se decía que venía recuperándose de una pierna rota. Había estado en silla de ruedas, con un sobrepeso extremo, y había trabajado con DDP hasta el punto de ya no necesitar la silla y poder moverse un poco, aunque no lo suficiente como para tener un combate de lucha libre profesional.

Here are some highlights of this epic match! I still can’t believe Minoru Suzuki accepted this booking in the first place… pic.twitter.com/LX4eqSUyOX

— FG (@gascaf88) April 25, 2025