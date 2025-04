Mingyang reta a Prochzaka después de UFC Kansas City

Zhang Mingyang está buscando un gran avance en la competencia después de UFC en ESPN 66. Mingyang (19-6 MMA, 3-0 UFC) anotó otro nocaut técnico en el primer round cuando detuvo a Anthony Smith (37-22 MMA, 13-12 UFC) en el evento co-principal del sábado en el T-Mobile Center en Kansas City, Mo. Con el peso semipesado en ascenso continuando con su trabajo rápido sobre su oposición, Mingyang cree que es hora de apuntar alto.

Desafió al ex campeón Jiri Prochazka (31-5-1 MMA, 5-2 UFC), quien viene de noquear a su compañero ex campeón Jamahal Hill en UFC 311 .

«En la próxima pelea, quiero a Jiri Prochazka. Vi tu pelea en Singapur y allí te ganaste el cinturón. Me gusta tu estilo. Respeto tu espíritu guerrero. Aunque ya no eres el campeón, me gustaría pelear contigo para ponerme a prueba».