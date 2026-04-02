Mina Shirakawa y The Brawling Birds se imponen a Triangle of Madness

En combate de tríos, Mina Shirakawa hizo equipo con The Brawling Birds, Alex Windsor y Jamie Hayter, para enfrentar a Triangle of Madness, integrado por Thekla, Julia Hart y Skye Blue.

La lucha inició con Mina buscando directamente a Thekla, aunque Skye Blue tomó el relevo para comenzar el intercambio. Shirakawa y sus compañeras lograron imponer condiciones con trabajo en equipo, incluyendo relevos rápidos y ataques combinados.

Triangle of Madness respondió aislando a Mina, aprovechando distracciones y castigo conjunto para frenar el ritmo de sus rivales. Thekla intervino en momentos clave para mantener el control de su equipo.

El combate se volvió más parejo tras el regreso de todas las competidoras al ring, con secuencias simultáneas y un intercambio constante de ataques. Mina incluso logró atrapar a Thekla en una llave de rendición, pero la intervención de sus rivales evitó el desenlace.

En la recta final, la acción se descontroló con las seis luchadoras intercambiando ataques y el control, mientras intentos de trampa como el uso de un puño americano fueron neutralizados a tiempo por The Brawling Birds.

► Momento clave

El combate se definió cuando Jamie Hayter conectó el Hayterade sobre Julia Hart, asegurando la cuenta de tres para su equipo.

►¿Qué pasará?

La victoria da impulso a Mina Shirakawa y The Brawling Birds, especialmente en su confrontación con Thekla. El resultado podría acercar a Mina a una futura oportunidad titular, mientras Triangle of Madness queda con cuentas pendientes tras no poder concretar su dominio.