Mina Shirakawa y The Brawling Birds se imponen a Triangle of Madness

En combate de tríos, Mina Shirakawa hizo equipo con The Brawling Birds, Alex Windsor y Jamie Hayter, para enfrentar a Triangle of Madness, integrado por Thekla, Julia Hart y Skye Blue.
La lucha inició con Mina buscando directamente a Thekla, aunque Skye Blue tomó el relevo para comenzar el intercambio. Shirakawa y sus compañeras lograron imponer condiciones con trabajo en equipo, incluyendo relevos rápidos y ataques combinados.
Triangle of Madness respondió aislando a Mina, aprovechando distracciones y castigo conjunto para frenar el ritmo de sus rivales. Thekla intervino en momentos clave para mantener el control de su equipo.
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El combate se volvió más parejo tras el regreso de todas las competidoras al ring, con secuencias simultáneas y un intercambio constante de ataques. Mina incluso logró atrapar a Thekla en una llave de rendición, pero la intervención de sus rivales evitó el desenlace.
En la recta final, la acción se descontroló con las seis luchadoras intercambiando ataques y el control, mientras intentos de trampa como el uso de un puño americano fueron neutralizados a tiempo por The Brawling Birds.
► Momento clave
El combate se definió cuando Jamie Hayter conectó el Hayterade sobre Julia Hart, asegurando la cuenta de tres para su equipo.
►¿Qué pasará?
La victoria da impulso a Mina Shirakawa y The Brawling Birds, especialmente en su confrontación con Thekla. El resultado podría acercar a Mina a una futura oportunidad titular, mientras Triangle of Madness queda con cuentas pendientes tras no poder concretar su dominio.