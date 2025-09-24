Sí, aunque no lo parezca, Mina Shirakawa actualmente porta un campeonato en ROH. Eso sí, de manera interina. La nipona se coronó Campeona Mundial de Televisión ROH durante el último Supercard of Honor, tras la lesión de Red Velvet, original portadora, y desde entonces la correa no aparece por la programación.
Esto cambiará pronto, porque ROH ha anunciado que mañana, en el show semanal de la compañía, veremos a Shirakawa tener su primera defensa, ante Lacey Lane, la otrora Kayden Carter bajo los focos de WWE, quien fuera despedida el pasado mayo y hace así su debut con la casa del honor, amén de su primera aparición en un show luchístico tras dicho cambio de aires. Mientras, el más reciente combate de Shirakawa se produjo el pasado sábado en Saturday Tailgate Brawl, previo de AEW All Out 2025.
Y además, Rush y Sammy Guevara, en una versión remozada de La Facción Ingobernable, también defenderán cetro, el Campeonato Mundial de Parejas ROH que conquistaron en Death Before Dishonor 2025, contra Marshall y Ross Von Erich, quienes buscan venganza por el «heel turn» de Guevara, traicionándolos y uniéndose a los ingobernables.
► Cartel de ROH on HonorClub (25-09-2025)
A continuación, todo lo anunciado hasta el momento para el próximo capítulo de ROH, grabado el pasado día 10 desde la 2300 Arena de Philadelphia (Pennsylvania, EEUU), y que podrá verse este jueves vía HonorClub.
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Mina Shirakawa (c) vs. Lacey Lane
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS ROH: La Facción Ingobernable (Rush y Sammy Guevara) (c) vs. The Von Erichs (Marshall y Ross Von Erich)
- CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO POR EL CAMPEONATO FEMENIL PURO ROH, LUCHA DE REGLAS PURAS: Olympia vs. Billie Starkz
- Premier Athletes (Tony Nese, Ariya Daivari y Stori Denali) vs. ?
- LUCHA DE REGLAS PURAS: Viva Van vs. Deonna Purrazzo
The Von Erichs are out for revenge and ROH gold as they challenge the ROH World Tag Team Champions @sammyguevara & @rushtoroblanco!— ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) September 23, 2025
📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf 7/6c pic.twitter.com/mIHXl965Vi