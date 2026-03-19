Mina Shirakawa vence a Marina Shafir, sustituyendo a Toni Storm

Mina Shirakawa tomó el lugar de Toni Storm para enfrentar a Marina Shafir, pues la Eterna fue atacada en vestidores.

Toni Storm was taken out backstage before #AEWDynamite! pic.twitter.com/RJfP9Ok5ca — WrestlePurists (@WrestlePurists) March 18, 2026

Ambas luchadoras chocaron en un combate sin reglas donde los objetos y la violencia marcaron el ritmo desde el primer momento. El duelo rápidamente se convirtió en una batalla caótica dentro y fuera del ring.

El enfrentamiento comenzó con Mina tomando la iniciativa con un bate con puas y patadas incluso intentando utilizar una botella desde debajo del ring. Sin embargo, Shafir reaccionó con varios derribos para tomar el control.

Marina no tardó en llevar una silla al cuadrilátero, utilizándola para castigar a su rival con dos Body Slams directamente sobre el metal.

La violencia continuó cuando Shafir tomó champagne de una botella mientras dominaba a Mina, incluso escupiéndole en la cara. En medio del caos, el líquido terminó esparcido por todo el ring e incluso alcanzó la cámara.

Shirakawa logró reaccionar con ataques usando la silla y buscó su Figure Four, pero Marina lo evitó para mantener el control.

Más adelante, Mina conectó un crossbody, aunque Shafir la atrapó para intentar aplicar el Mother’s Milk. Shirakawa logró liberarse atacando el ojo de su rival.

La acción se trasladó al exterior cuando Shafir sacó una mesa. Ambas lucharon en el filo del ring hasta que Marina ejecutó un Side Slam sobre la mesa, provocando una dura caída para ambas.

► Momentos Clave

En la recta final, Mina Shirakawa logró recuperarse tras el impacto y sorprendió a su rival con una ofensiva decisiva. Primero conectó un potente backfist que dejó vulnerable a Shafir y haciendo homenaje a su amiga aplicó un Storm Zero para llevarse el combate.

► ¿Qué pasará ahora?

De forma sorpresiva, Mina consiguió una gran victoria y cobró venganza de lo sucedido a Toni; sin embargo queda la incógnita de quien atacó a la Eterna.